2022 is twintig jaar na de iconische winst van de Deense voetbalmannen van het EK in 1992. Het shirt waarin de Denen in Qatar spelen doet denken aan het ‘Danish Dynamite’ van dat toernooi. Waar dat shirt wit en rood was, is het nieuwe shirt eenkleurig. De witte details zijn weggewerkt om een statement te maken.

Naast de strepen is ook het logo van de nationale bond en van de kledingsponsor rood gemaakt. Zodat de sponsor niet zichtbaar is tijdens het toernooi. “We steunen het Deense team volledig, maar dat is iets anders dan Qatar als gastland omarmen.”

Mensenrechtenschendingen

De Denen doelen erop dat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar volgens verschillende rapporten mensenschendingen plaatsvonden. Gastarbeiders moesten de stadions in erbarmelijke omstandigheden bouwen. Velen van hen overleden tijdens hun werk.

Het derde tenue bevat ook een duidelijke verwijzing naar deze gebeurtenissen. Het shirt is namelijk volledig zwart, de kleur van de rouw. Volgens de kledingsponsor ‘de perfecte kleur voor dit WK’.

Kritiek

Het wereldkampioenschap mannenvoetbal start 20 november en eindigt 18 december. Naast de kritiek op de mensenrechten, staat het toernooi ook onder druk vanwege de timing in de Europese winter waardoor competities verschoven moeten worden. Ook loopt het nog niet storm met de publieke belangstelling voor het evenement.

Nederland zit in een poule met gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Uit protest tegen de behandeling van LHBTI’ers in Qatar zal Nederland met een aanvoerdersband spelen met ‘one love’ daarop.

