In de openingsfase van de eerste kwartfinale van het wereldkampioenschap was het Kroatië dat verrassend de controle nam over de wedstrijd. Onder leiding van aanvoerder en dirigent Luka Modric hadden de Kroaten het vaakst de bal, tot grote kansen kwam het daarmee echter nog niet.

Het eerste echt gevaarlijke moment van de wedstrijd kwam echter toch van de Brazilianen. Een vrije trap van Neymar werd via de Kroatische muur van richting veranderd, maar de Kroatische doelman Dominik Livaković stond goed opgesteld en kon de bal oprapen.

Met een 0-0 en met weinig gevaar voor beide doelen gingen de ploegen rusten in het Education City Stadion. Dat was echter geen reden voor de bondscoaches om iets aan de opstelling te veranderen en dus begonnen we met dezelfde 22 namen aan het tweede bedrijf.

Feller Brazilië

Na rust was een iets feller Brazilië te zien en dat leidde ook tot een aantal kansen. Na twee minuten was het Richarlison die Livaković op zijn weg vond en niet veel later stuiten ook Vinícius Junior en Neymar achtereenvolgens op de uitblinkende doelman van Dinamo Zagreb.

Na een klein uur spelen voerde de Braziliaanse coach Tite de eerste wijzigingen door Antony en Rodrygo kwamen voor Raphina en Vinícius Junior en met de oud-Ajacied kwamen de Goddelijke Kanaries steeds dichter bij de openingstreffer. Lucas Paquetá zag van dichtbij zijn inzet gekeerd worden door Livaković.

Een kwartier voor tijd kreeg Neymar zijn kans op de 0-1, nadat hij goed in de diepte werd gestoken, maar opnieuw was Livaković snel uit zijn goal en dreef hij de Brazilianen langzaam tot wanhoop in Al Rayyan. Vijf minuten later moest hij weer ingrijpen na een laag schot van Paquetá. Brazilië was dichtbij, maar kwam niet tot scoren en dus gingen we verlengen.

Antony zoekt

In de eerste helft van de verlenging was het vooral Antony die opviel op de rechterflank van Brazilië. De aanvaller van Manchester United was een plaag voor zijn directe tegenstander Borna Sosa, die handen en voeten nodig had om de dribbelaar te beteugelen. Vaak kwam daar ook het nodige theater bij kijken bij de Braziliaan, maar Michael Oliver had de wedstrijd goed onder controle.

In de 102e minuut kwam Kroatië met een snelle uitbraak bijna op 1-0. Invaller Bruno Petković wurmde zich fraai langs de Braziliaanse defensie, gaf goed breed op Marcelo Brozović, maar die schoot - mede door de vermoeidheid - hoog over.

Neymar viert zijn cruciale goal met zijn Braziliaanse teamgenoten. Foto: Eurosport

Neymar evenaart Pelé

In de extra tijd van de eerste helft van de verlenging kwam daar toch de verlossing voor Brazilië. Neymar haalde de bal op, ging de combinatie aan met Paquetá, omspeelde Livaković en schoot de bal hoog in het Kroatische doel. Met zijn goal evenaart Neymar grootheid Pelé, die eveneens 77 doelpunten maakte voor de Seleção.

Gelijkmaker in extremis

De Braziliaanse doelman Alisson Becker hoefde eigenlijk vrijwel nooit in actie te komen en ook in de laatste minuten van de verlenging leek Brazilië gemakkelijk overeind te blijven tegen een slordig Kroatië. Totdat invaller Mislav Oršić in de 117e minuut opstoomde op de linkerflank en de bal blind voor gooide.

De bonkige spits Petkovic stond op de juiste plek en via Thiago Silva belandde de bal pardoes in het Braziliaanse doel. In de laatste seconde was Casemiro nog heel dichtbij de Braziliaanse overwinning, maar Livaković redde opnieuw en dus gingen we opeens strafschoppen nemen in deze knotsgekke kwartfinale.

Spannende penaltyreeks

Nikola Vlasic beet voor de Kroaten het spits af in de beslissende penaltyserie en schoot feilloos raak. De eerste Braziliaanse strafschop liep minder goed af, Real Madrid-aanvaller Rodrygo zag zijn poging gestopt worden door man van de wedstrijd Livaković.

De Kroaten schoten al hun strafschoppen raak en toen de ervaren Marquinhos zijn penalty op de paal schoot, was het Braziliaanse sprookje definitief voorbij en werd een van de topfavorieten tijdens dit WK uitgeschakeld. Kroatië gaat de halve finale spelen tegen de winnaar van Nederland-Argentinië.

Bruno Petkovic trekt zijn shirt uit en incasseert met liefde de gele kaart na zijn gelijkmaker. Foto: Getty Images

