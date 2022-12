Een innige omhelzing met Kylian Mbappé en een 'ik hou van je' die was af te lezen vanaf de lippen van Olivier Giroud. Alle onderlinge problemen van de afgelopen jaren lijken opgelost en samen vormen de twee spitsen een dodelijk duo in de Franse voorhoede. Dat was vooraf echter niet zo vanzelfsprekend, de relatie tussen de twee kende de afgelopen jaren pieken en dalen.

Toen de jonge Mbappé in maart 2017 tegen Luxemburg zijn debuut maakte voor de Franse nationale ploeg sprak Giroud nog vol lof over het toenmalige toptalent. "Een van de toekomstige toppers in het voetbal door zijn volwassenheid en intelligentie", klonkt het destijds.

Ad

Ruim een jaar later tijdens het WK van 2018 in Rusland was dat al wat anders. De twee gingen buiten de wedstrijden eigenlijk nooit met elkaar om. Mbappé bevond zich in een groepje met leeftijdsgenoten Ousmane Dembélé en Presnel Kimpembe, terwijl Giroud het meest optrekte met Hugo Lloris en Benjamin Pavard.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Engeland overklast zwak Senegal en treft Frankrijk in kwartfinale GISTEREN OM 20:53

Kylian Mbappé na zijn Franse debuut tegen Luxemburg met Presnel Kimpembe (links) en Olivier Giroud (rechts). Foto: Getty Images

Afgepakt doelpunt

De ontbrekende chemie tussen de aanvallers wordt voor het eerst duidelijk in de groepsfase van het WK in Rusland. Het enige doelpunt dat Giroud had kunnen maken in een groepduel met Peru werd door de nieuweling op het laatste moment nog in het net getikt. "Het maakt me niet zo boos, maar het is wel waar als hij hem niet had aangeraakt dat het mijn doelpunt was", verklaarde Giroud na de wedstrijd.

De jaren erna groeit de invloed van de steeds beter wordende Mbappé, die de prestaties van Giroud begint te overschaduwen. Tel daar de terugkeer van Karim Benzema bij Les Blues bij op en de rol van Giroud in het Franse elftal leek definitief uitgespeeld, maar alles liep in 2022 toch net wat anders.

Kylian Mbappé juicht na zijn eerste WK-doelpunt ooit in 2018 tegen Peru. Foto: Getty Images

Omslagpunt

Benzema raakt in de aanloop naar het WK in Qatar namelijk geblesseerd en dat gaf Giroud nieuwe kansen in de basis. De positieve woorden van Mbappé voor Giroud na de Nations League-wedstrijd in september tegen Oostenrijk - waarin beide spelers een doelpunt maakten - hielp bovendien sterk mee aan de positie van Giroud in het elftal.

"Ik heb veel meer vrijheid met Giroud. De trainer weet dat een spits als 'Oliv' de verdediging voortdurend bezighoudt. Ik kan dan zelf rondlopen, de ruimtes induiken en om ballen vragen", vertelde de ster van Paris Saint-Germain.

De lucht tussen de twee lijkt dan geklaard, zeker wanneer de spits van AC Milan dezelfde lieve woorden terug heeft voor Mbappé. "Ik hoop dat hij mijn cijfers gaat verbeteren, daarvoor is hij in ieder geval voorbestemd."

Olivier Giroud en Kylian Mbappé kunnen beiden lachen na de overwinning op Oostenrijk in de Nations League. Foto: Getty Images

WK 2022

Zo kil dat de relatie tussen de twee was op het WK in Rusland, zo warm is die op het eindtoernooi in Qatar. De aanvallers zitten met elkaar aan dezelfde tafel tijdens het diner en trekken veel samen op tijdens de trainingen. De plotselinge harmonie is dan ook terug te zien aan de prestaties op het veld in Qatar.

Mbappé is de grote ster van het wereldkampioenschap met vijf doelpunten en twee assist, maar ook Giroud is met zijn drie doelpunten belangrijk voor de Fransen. Twee van de drie goals die Giroud maakte waren bovendien op aangeven van, u raad het al, Mbappé. Een nieuw, Frans koningskoppel is geboren in de hitte van Qatar.

Kylian Mbappé is door zijn vijf treffers voorlopig met afstand de topscoorder van dit WK. Foto: Getty Images

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Frankrijk verslaat Polen eenvoudig mede dankzij weergaloze Mbappé GISTEREN OM 16:57