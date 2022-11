Op basis van statistieken voorspelt databureau Gracenote vooraf aan een WK-duel de kansen van beide landen. Daarmee wordt de kracht van het team berekend en de kans op een overwinning. De landen met de laagste kans op winst, die toch wisten te winnen, kunnen dus als grootste WK-verrassing worden beschouwd.

Saoedi-Arabië werd voor het duel met topfavoriet Argentinië slechts een winstkans van 8,7 procent toebedeeld. Mede dankzij een uiterst effectieve tweede helft werd met een Expected Goals-waarde van slechts 0,14 toch twee keer gescoord en uiteindelijk dus zelfs met 2-1 gewonnen.

Het oude record van grootste WK-shock stond op naam van de Verenigde Staten. Op het WK van 1950 in Brazilië hadden zij op voorhand 9,5 procent kans om van Engeland te winnen, maar een kopgoal van Joey Gaetjen zorgde destijds voor de verrassende 1-0-overwinning. Verdere opvallende wedstrijden in de top-10 zijn de 1-0-winst van Zwitserland in 2010 op latere wereldkampioen Spanje en de 2-0-overwinning van Zuid-Korea op Duitsland tijdens het vorige WK in 2018.

Saleh Al Shehri viert de gelijkmaker tegen favoriet Argentinië. Foto: Getty Images

1. Saoedi-Arabië 2-1 Argentinië, 2022 (8,7% winstkans)

Doelpunten van Al Shehri en Al Dawsari zorgden deze dinsdag voor een grote schok in groep C. Argentinië werd met 2-1 verslagen en moet serieus uitkijken voor uitschakeling. Met Mexico en Polen azen namelijk nog twee sterke landen op het overleven van de groepsfase.

Saudi-Arabie wist slechts een keer eerder een wedstrijd winnend af te sluiten op het WK. Vier jaar geleden werd in Rusland het Egypte van Mohammed Salah met 2-1 verslagen. Ook toen was Al-Dawsari uiteindelijk de matchwinner.

2. Verenigde Staten 1-0 Engeland, 1950 (9,5% winstkans)

In 1950 waren het de Amerikanen die het grote Engeland wisten te verslaan. Aan het toernooi deden destijds slechts vijftien landen mee, maar de Engelsen werden als een van de grote favorieten gezien.

Door het onverwachte verlies tegen de Verenigde Staten werd Engeland echter tweede in hun groep en dat was toen nog niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Uruguay won uiteindelijk het toernooi door in de finale Brazilië te verslaan.

3. Zwitserland 1-0 Spanje, 2010 (10,3% winstkans)

Door de overtuigende eindoverwinning op het EK in 2008 was Spanje de topfavoriet tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In de eerste groepswedstrijd ging het echter gruwelijk mis. Zwitserland versloeg de Spanjaarden door een doelpunt van middenvelder Gelson Fernandes.

Spanje raakte er dat toernooi echter niet van in paniek, want een aantal weken later werden ze alsnog wereldkampioen door in de finale het Nederlands elftal te verslaan.

Gelson Fernandes frommelt de bal langs Gerard Piqué en Iker Casillas in het Spaanse doel. Foto: Getty Images

4. Algerije 2-1 West-Duitsland, 1982 (13,2% winstkans)

Mede door de allereerste Algerijnse goal ooit op een WK wisten de Afrikanen in 1982 het grote West-Duitsland met 2-1 te verslaan. De grote man bij de Algerijnen was Lakhdar Belloumi die met een doelpunt en een assist de man of the match werd in het WK-duel.

Het was uiteindelijk voor Algerije net niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Met West-Duitsland en Oostenrijk eindigden ze allemaal op vier punten, maar het doelsaldo van de andere twee was beter. West-Duitsland ging door al groepswinnaar, maar verloor later de finale in Madrid van Italië.

5. Ghana 2-0 Tsjechië, 2006 (13,9% winstkans)

In een rijtje van grootste verrassingen verwacht je normaal gesproken alleen grote landen tegen de minder goden, maar ook de wedstrijd tussen Ghana en Tsjechie heeft de top vijf gehaald. De Tsjechen waren in 2006, na een halve finale op het EK van 2004, namelijk een van de outsiders op de wereldtitel.

De Ghanezen hadden daar in Keulen echter geen enkele boodschap aan. Met goals van Asamoah Gyan en Sulley Muntari werd Tsjechië met 2-0 te kijk gezet. Ghana ging uiteindelijk als tweede door en Tsjechië moest slechts genoegen nemen met plek drie.

Ghana-vedette Michael Essien in duel met Tomas Galasek. Foto: Getty Images

