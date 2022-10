Tijdens het wereldkampioenschap in Qatar wordt er wel bier geschonken, maar er zijn strenge regels. Zo wordt er pas vanaf drie uur voor de wedstrijd gestart met het verkoop van alcohol, maar is het binnen een uur van de aftrap weer verboden. De organisatie wil daarmee voorkomen dat supporters onder invloed op de tribunes zitten.

Om daaraan bij te dragen, komen er volgens CEO Al Khater dan ook speciale zones om te ontnuchteren. "Ik weet dat daar inderdaad plannen voor zijn, mensen kunnen daar nuchter worden als ze overdreven veel hebben gedronken", meldt hij aan Sky News.

Het is een van de vele controverses rondom het 'Winter-WK' in Qatar. Zo zijn er bij de bouw van de stadions, volgens onderzoek van The Guardian , 6500 arbeidsmigranten overleden, maar ook de LHBTIQ+-rechten in het land zijn onderdeel van gesprek.