De beslissing van de Iran-spelers kan worden opgevat als een steunbetuiging aan het thuisfront, waar de bevolking al meer dan twee maanden protesteert sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die werd opgepakt omdat ze volgens de moraalpolitie haar hoofddoek niet overtuigend of zelfs incorrect droeg.

De huidige protestbeweging kan worden opgevat als één van de heftigste vormen van oppositie tegen het regime sinds de Islamitische Revolutie van 1979. Het is wellicht geen toeval dat uitgerekend het volkslied niet wordt meegezongen, omdat de oppositie het lied ‘Ey Irân’, dat dateert uit 1944, als onofficieel volkslied gebruikt.

Terwijl het volkslied uit de speakers klonk in het stadion werd door de tv-regisseur een huilende vrouw in beeld genomen. Opvallend genoeg droeg deze vrouw wel een hoofddoek, iets waar thuis in Iran dus tegen wordt geprotesteerd. Andere Iraanse fans besloten het volkslied aan te grijpen om boegeroep te laten horen of vlaggen te tonen met de tekst ‘woman, life, freedom’. Eén van de stafleden legde wel zijn hand op de borst om vervolgens mee te zingen met de nationale hymne.

Deze protestborden werden getoond door de in Qatar aanwezige Iraanse supporters Foto: Getty Images

Jahanbakhsh

Aangezien het regime nooit te beroerd is om stevige maatregelen te nemen als iemand niet voldoet aan de (religieuze) eisen die worden gesteld, is sprake van een zeer moedige actie van fans en voetballers. Verdediger Ehsan Hajsafi liet tijdens de persconferentie vooraf al enkele kritische geluiden over de huidige gang van zaken in zijn vaderland.

“De mensen thuis moeten weten dat we aan hun zijde staan. We steunen hen, wij zijn het met hen eens. We moeten accepteren dat de omstandigheden in ons land niet in orde zijn en dat dit ten koste gaat van de blijdschap van onze bevolking. We zijn nu hier in Qatar om te voetballen, maar dit betekent niet dat we ons stil moeten houden”, aldus Hajsafi.

Andere spelers – Karim Ansarifard en Morteza Pouraliganji – wilden tijdens de voorbereiding liever geen antwoord geven op politiek geladen vragen, terwijl Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh suggereerde dat de selectie afgeleid raakte van vragen die niets met voetbal te maken hebben. Ook interessant was de keuze om Sardar Azmoun ‘gewoon’ te selecteren, terwijl hij zich eerder al kritisch uitliet over het Iraanse regime.

Basketbalploeg vrouwen zonder hijab

Het niet-meezingen van het volkslied is het tweede statement in korte tijd van een Iraanse nationale selectie. De vrouwelijke basketbalploeg liet een teamfoto verspreiden waarop geen van de speelsters een hoofddoek (hijab) droeg. Aangezien het statement van de vrouwen veel zichtbaarder was dan de mannen die niet meezongen, was deze actie misschien wel nóg gewaagder met als inzet meer vrijheid voor het volk.

De basketploeg stuurde evengoed de tekst ‘woman, life, freedom’ mee als onderschrift. Overigens was klimster Elnaz Rekabi de eerste Iraanse sporter die van zich deed spreken. Zij klom tijdens de finale van een klimcompetitie in Seoul zonder hijab naar boven en liep daarmee voorop in de protesten tegen de strenge Iraanse wetgeving.

