Er is Chelsea een speciale licentie afgegeven zodat de voetbalclub kan blijven doen waarvoor het bestaat – en dat is voetballen – maar zo’n beetje alles wat de club buiten het veld doet, is opgeschort. Dit is het gevolg van ingrijpen van de Britse regering, wat weer het gevolg is van de door Rusland gestarte oorlog.

Abramovich behoort tot de kleine kring vertrouwelingen van het Kremlin. Dat is al jaren zo en dat is in feite ook geen geheim, maar Chelsea bijt nu wel in zijn eigen staart. Het is niet zomaar dat Abramovich de club snel te koop zette, maar de club kan zichzelf nu niet eens meer laten verkopen.

Voetbalgerelateerde activiteiten

Er is beslag gelegd op alle bezittingen van Abramovich, waaronder dus ook Chelsea. Grote kans dat de overheid dit al eerder wilde doen. Groot-Brittannië maaktr op dit vlak deel uit van de achterhoede, maar er moest eerst wetgeving worden gerealiseerd. Nu dit het geval is, wordt er direct doorgepakt.

Abramovich is één van de zeven oligarchen op wie de regering-Johnson nu jacht maakt.. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor Chelsea, waarvan de toekomst in één klap ongewis is. Er zijn genoeg gegadigden die de club willen overnemen, zo lijkt het, maar dat kan nu helemaal niet meer.

De ‘voetbalgerelateerde’ activiteiten van ‘The Blues’ kunnen doorgaan en dus worden de komende wedstrijden gewoon gespeeld, maar verder zijn de gevolgen ingrijpend. De regering moet speciale toestemming geven voor de verkoop van de club, waarna er nog geen penny op de bankrekening van Abramovich wordt gestort. Dit werpt de vraag op: gaat de Rus nog wel akkoord met eventuele verkoop?

Seizoenkaarthouders

Maar er is meer, veel meer. Chelsea kan op dit moment geen spelers meer kopen, geen contracten verlengen en zelfs geen kaartjes voor wedstrijden meer verkopen. Alleen seizoenkaarthouders zijn nog welkom bij wedstrijden waarvoor ze al kaartjes hebben, zelfs de kaartverkoop voor uitfans wordt aan banden gelegd.

Shirtjes verkopen? Ook dat mag niet meer. De fanshop moet dicht. Het verkopen van eten en drinken in het stadion mag nog wel, maar verder mag er op geen enkele manier nog omzet worden gedraaid of geld worden verdiend. Het betalen van de salarissen van het personeel mag nog wel.

