Eerder spraken een aantal voetbalbonden wel over de situatie in Qatar, maar nooit waren deze statements zo uitgesproken als die van de Australiërs. De spelers en de bond dringen aan op een verbetering van de rechten van arbeidsmigranten en het veranderen van het vijandige klimaat in het land tegenover lhbti’ers.

De spelers doen dat in een gepubliceerde video doen waarin onder anderen aanvoerder Jackson Irvine, oud-Spartaan Craig Goodwin en doelman Matthew Ryan hun zegje over de situatie in het Arabische emiraat.

Bovendien heeft de Australische bond een statement uitgebracht op de site van de bond waarin er mogelijke veranderingen worden aangedragen voor tijdens en na het WK voetbal. De bond wil de aanwezigheid van het Australische elftal graag inzetten om een verschil te maken.

6500 doden

Een van de aanleidingen voor de statements is een onderzoek van The Guardian dat achter schokkende cijfers kwam over de bouw van de stadions. Volgens de Britse krant zouden 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de werkzaamheden, mede door de zware werkomstandigheden.

"De omgekomen arbeidsmigranten zijn niet alleen maar nummers. Net zoals de migranten die ons eigen land en het voetbal hier hebben gevormd, bezaten zij dezelfde moed en vastberadenheid om een beter leven op te bouwen. Het leed dat hen is aangedaan kan niet worden genegeerd", klinkt het in de video.

Decriminaliseren

Het elftal neemt het verder op voor de lhbti-gemeenschap. In het zeer conservatieve Qatar, waar homoseksueel gedrag strafbaar is, heerst een zeer vijandig klimaat voor lhbti’ers. Volgens Human Rights zijn de afgelopen jaren lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders gearresteerd en mishandeld, zo meldde de mensenrechtenorganisatie eerder deze week.

Amnesty International verklaarde bovendien dat er op 'homoseksueel gedrag' in het openbaar drie jaar celstraf staat, voor seksueel contact staat zelfs een maximum van zeven jaar. "Iedereen moet zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn", benadrukt de Australische bond.

"Voetbal is de meest multiculturele, diverse en inclusieve sport in het land. In Qatar zijn de mensen niet vrij om te houden van de persoon waar ze van willen houden. Dit soort kwesties aankaarten is allesbehalve makkelijk en ook wij hebben niet alle antwoorden, maar homoseksualiteit moet gedecriminaliseerd worden", voegen de spelers daaraan toe.

'Lastercampagne'

Eerder deze week sprak de emir van Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, zich uit over de krtiek op zijn land. Volgens Al Thani is er een 'ware lastercampagne' op touw gezet tegen het organisatieland.

Volgens de emir gaan de uitspraken van tegenstanders verder dan kritiek, hij noemt sommige zaken 'verzinsels' en onderzoeken van mensenrechtenorganisaties bevatten volgens hem informatie die ondubbelzinnig onjuist is. Over welke zaken Al Thani het precies heeft, zei hij niet.

Socceroos

Het Australische elftal opent zijn toernooi op dinsdag 22 november in de eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk. De 'Socceroos' treffen in hun groep D verder nog Tunesië en Denemarken.

Het wereldkampioenschap begint drie dagen eerder met de openingswedstrijd van het bekritiseerde Qatar tegen Ecuador. Een dag later speelt ook Oranje in dezelfde groep zijn eerste groepsduel met Senegal.

