Dat Cash voor Polen uitkwam tijdens het wereldkampioenschap is vooraf helemaal niet zo vanzelfsprekend. De back is geboren in het Engelse dorp Slough en speelde zijn hele leven in de Engelse competitie. Cash heeft echter een Poolse moeder en kwam daardoor op de radar van de Poolse bondscoach.

In oktober 2021 kreeg Cash het Poolse burgerschap en een maand later maakte hij zijn debuut voor de Poolse nationale ploeg in het WK-kwalificatieduel met Andorra. Eerder dit jaar scoorde de vleugelverdediger nog tijdens de Nations League tegen Oranje.

De 25-jarige Cash veroverde direct een basisplaats en werd ook zonder twijfel opgenomen in de WK-selectie door bondscoach Czesław Michniewicz. Hij maakte in alle groepsduels de negentig minuten vol en ook in de verloren achtste finale tegen Frankrijk spelede hij de heel wedstrijd.

Matty Cash kwam heel wat grote sterren tegen tijdens zijn WK-avontuur. Foto: Getty Images

Shirtje ruilen

In die wedstrijd moest Cash veelvuldig achter zijn directe tegenstander Mbappé aan lopen. De Fransman scoorde - pijnlijk genoeg - twee keer, maar na afloop werd de pijn voor de Engelse Pool verzacht met een shirtruil. Cash ruilde zijn shirtje namelijk met Franse ster en kreeg zo een mooi aandenken aan het toernooi.

In de groepsfase had Cash bovendien al het shirt van Lionel Messi ontvangen na het groepsduel tussen Polen en Argentinie. Gedragen was het shirt echter niet, want het uitshirt waarmee Messi aanving tegen de Polen werd niet weggeven. Via zijn Argentijnse ploeggenoot Emilio Martinez kon Cash echter toch nog een thuisshirt van de vedette ontvangen.

