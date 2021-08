Tokio 2020 | USA verslaat Australië in doelpuntenfestijn om brons

Aanvoerder Megan Rapinoe en Carli Lloyd scoorden beide 2 keer op weg naar een 4-1 voorsprong. Vooral de 1-0 van Rapinoe mag de Australische keeper zich aanrekenen. De comeback van de ozzies kwam te laat - de 4-3 van Australië viel pas in de 90e minuut waardoor de Amerikaanse vrouwen het brons veroveren. Een schrale troost voor de Amerikaanse vrouwen - de regerend wereldkampioen.

