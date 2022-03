"Ik ben geen groot liefhebber van dit soort interviews, maar nu mijn rentree nadert en ik weet hoeveel iedereen met me heeft meegeleefd, dan is het wel fijn om zo het hoofdstuk af te sluiten en ik weer gewoon voetballer en mezelf kan zijn", zo begon Eriksen zijn interview met onze Deense Eurosport-collega's.

HARTSTILSTAND

De Deen zakte afgelopen EK tijdens het duel met Finland (0-1) plots naar de grond met ogenschijnlijke hartproblemen. De hele wereld keek met ingehouden adem toe hoe de oud-Ajacied op het veld behandeld werd en de grootste angst waarheid leek te worden. Wonderwel hield Eriksen weinig over aan zijn hartstilstand. "Het is een vreemde ervaring, ook omdat ik geen blijvend letsel eraan heb overgehouden, behalve een defibrillator."

Aanvankelijk was het de droom van Eriksen om er weer bij te zijn op het WK, maar zijn terugkeer komt dus sneller dan verwacht. "Dat ik al in maart terug ben bij de selectie verraste ons allemaal, ook mijzelf."

FAMILIE

Bondscoach Kasper Hjulmand gaf aan dat het belangrijk voor hem was om Eriksen en diens vrouw Sabrina in de ogen te kunnen kijken om zeker te weten dat beiden achter de beslissing stonden om terug te keren. "Het was heel fijn om te merken dat Kasper ook aan mijn familie dacht."

"Nadat het gebeurde heb ik drie maanden de tijd gehad om mij met mijn familie volledig te richten op herstel. Het was een heel moeilijke tijd. Ik moest weer leren te vertrouwen op mijn hart en datzelfde gold voor Sabrina, de kinderen, mijn ouders en schoonouders. De angst dat het zomaar voorbij kan zijn moest langzaamaan wegtrekken."

CORONA

Zijn comeback werd in eerste instantie nog even uitgesteld door een coronabesmetting, maar nu is het dan echt zo ver. "Ik kreeg gelukkig al snel een negatieve uitslag, zodat ik al wat voor mezelf kon trainen voor ik me bij de rest van de groep aansloot."

Hjulmand kondigde inmiddels aan dat Eriksen komende dinsdag in de basis zal starten tegen Servië en dus weet de spelmaker dat hij die avond op het veld zal staan waar het vorige zomer bijna fataal misging. De Deen kijkt er echter enorm naar uit, ook om het allemaal achter de rug te hebben. "Het zal een emotioneel weerzien zijn. Ik wil de mensen laten zien dat het goed is, dat men niet meer nerveus of angstig om mij hoeft te zijn."

De officiële rentree van Eriksen bij Denemarken vindt naar verwachting zaterdag al plaats en wel op het veld van de Johan Cruijff Arena, aangezien Denemarken oefent tegen het Nederlands elftal.

