Wat: Volleybal

Waar: Ariake Arena, Tokyo

Wanneer: zaterdag 24 juli t/m zondag 8 augustus

Nederlandse teams: geen

Favorieten: Brazilië, Polen (mannen), Servië, China, Brazilië (vrouwen)

Nederland

Helaas hebben beide Nederlandse teams zich niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De mannen van bondscoach Roberto Piazza waren tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi niet opgewassen tegen de Amerikanen, en zo blijft het lange wachten op een Nederlandse deelname doorgaan, want de laatste keer dat de volleybalmannen vertegenwoordigd waren op de spelen was in Athene in 2004 De Nederlanders eindigden toen éénalaatste in hun poule.

Ook de Nederlandse vrouwen trokken op hun OKT aan het kortste eind. Onder leiding van de Italiaan Giovanni Caprara, die een paar maanden later werd ontslagen, verloren de volleybaldames in de halve finale van Duitsland: 3-0. Het was een bittere bil voor de Oranje-volleybalsters, want in Rio was de Nederlandse equipe dicht bij een medaille, en op het EK een jaar later in Azerbeidzjan en Georgië werd het zilver veroverd.

Favorieten

Bij de mannen staat er op Brazilië en Polen geen maat. De eerstgenoemde is regerend Olympisch kampioen, nadat het in de finale van vijf jaar geleden in Rio Italië met 3-0 aan de kant zette. Toch lijkt Polen de betere papieren te hebben van de twee, want de rood-witten zijn regerend wereldkampioen en maakte in de finale van het WK een enorm statement door Brazilië, de regerend Olympisch kampioen, met 3-0 te verslaan. Op de Olympische Spelen kwam het Poolse team in de laatste vier edities echter niet verder dan de kwartfinale. Polen is één keer Olympisch kampioen geworden: het won in 1976 in het Canadese Montreal.

Bij de vrouwen zijn China, Servië en Brazilië de te kloppen teams. De Chinezen zijn de regerend Olympisch kampioen van 2016, maar daarvoor wonnen de Brazilianen zowel in Peking als in Londen de gouden plak. Servië is momenteel wereldkampioen bij de vrouwen. In 2018 wonnen de Servische vrouwen in een zenuwslopende wedstrijd met 3-2 van de Italianen.

Het Chinese vrouwen volleybalteam tijdens de uitreiking van de gouden medaille in Rio Foto: Getty Images

Programma

Voor de volle twee weken dat de Spelen duren is er volleybal te zien, want de actie begint op zaterdag 24 augustus al, als het Olympische vuur nog maar net brandt. Op deze pagina kun je het volledige volleybalprogramma nog eens rustig nalezen.

