De magische rondetijd bedroeg dit keer 3:23.900. Die tijd was voor Kobayashi genoeg om teamgenoot Brendon Hartley voor te blijven en pole op te eisen voor de nummer 7 Toyota. Er had zelfs nog iets meer ingezeten als het echt nodig was, maar Hartley maakte een klein schakelfoutje en kwam zo’n drie tiende van een seconde tekort.

Om te voorkomen dat de compensatieregels ten opzichte van de Alpine’s werden getriggerd, was het niet in Kobyashi’s belang nog sneller te gaan. Nee, het was goed zo. In 3:23.900. De Japanner legde beslag op zijn vierde pole op Le Mans, maar wilde er niets van weten om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Kobayashi vond het prima om naast Mike Conway en Jose Maria Lopez te staan.

“Het is fantastisch om voor het eerst een hypercar (variant die iets meer lijkt op straatauto’s, red.) naar pole te rijden. We zijn hier voor het eerst met onze GR010 hybrid en proberen constant verbeteringen door te voeren om beter te worden. Het is echt ongekend dat het team de auto heeft weten te prepareren voor deze supersnelle tijd”, aldus Kobayashi in een eerste reactie.

Eindwinst

“Ik had nog wel iets sneller gekund, maar kreeg een kleine straf vanwege het niet respecteren van de limieten van de baan. Maar dat is een kleinigheidje. Sowieso is het niet voldoende om hier over één rondje de snelste te zijn. We hebben ons er dan ook op gefocust om in de race goed voor de dag te komen.”

Dat laatste zegt Kobayashi niet zomaar. Ondanks een kwartet poles is het de Japanner nog niet gelukt om de 24 uur van Le Mans ook daadwerkelijk te winnen. Het is de laatste jaren telkens de Toyota met startnummer 8 geweest die de 24-uursrace won. Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi staan op drie achtereenvolgende zeges; twee keer met Fernando Alonso en één keertje met Hartley.

Of Toyota nu wint of niet – er leek lange tijd een vloek over succes op Le Mans te zijn uitgesproken – meestal gaat de slijtageslag op het circuit de la Sarthe voor het Japanse merk gepaard met het nodige drama, tegenslag en misfortuin. Het is daardoor altijd spannend en er gebeuren onverwachte dingen.

Geluk

Kobayashi is daar als geen ander van op de hoogte. “We hebben vaker op pole-position gestaan de laatste jaren, maar winnen lukte keer op keer niet. Een race over 24 uur duurt heel erg lang. Hopelijk is het geluk dit keer wel aan onze zijde.”

Nyck de Vries was met een negende plek overall de beste Nederlander. De wereldkampioen Formule E rijdt met een Aurus 01 in de LMP2-klasse en kan voor een podiumplek gaan. Racing Team Nederland (Giedo van der Garde, Job van Uitert, Frits van Eerd) kwam in diezelfde klasse niet verder dan een wat teleurstellende zeventiende tijd.

De Belg Dries Vanthoor zorgde voor een grote verrassing in de GTE-PRO door in de privateer-Porsche de snelste tijd te realiseren en zo de fabrieksteams voor te blijven.

Waar kijk je?

De start van de 24 uur van Le Mans is zaterdag om 15.00 uur en de gehele race is live te volgen via Eurosport. Er zijn uitgebreide uitzendingen via Eurosport 1 en als je iets niets wilt missen, stream je de volledige race live via discovery+

