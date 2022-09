Het is elke dag eigenlijk hetzelfde beeld in de CRO Race in Kroatië. Een kopgroep rijdt weg en het peloton houdt de voorsprong van de vroege vlucht op maximaal twee minuten.

Dit keer waren het zeven renners die het ruime sop kozen in de etappe over 157 kilometer naar Primošten. Een van hen was de drager van de bergtrui, de Pool Tobiasz Pawlak.

Op vijftien kilometer van de streep worden de vluchters gegrepen. Het zijn vooral de World Tour-ploegen INEOS Grenadiers, Bahrain-Victorious en Jumbo-Visma die het tempo hoog hielden.

Over de kop

Tientallen kilometers daarvoor wordt het peloton even opgeschrikt door een merkwaardige valpartij. De Belg Milan Menten, van Bingoal Pauwels Sauces WB, gaat over de kop en neemt een aantal ploeggenoten met zich mee.

Favorieten wachten af

Na het terugpakken van de kopgroep snelden de renners richting de Draga, een klim van 3,4 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent. Op die klim zijn het drie renners van de kleinere ploegen die als eerst ten aanval trekken.

Daarachter reed Bahrain-Victorious voor leider Jonathan Milan in een strak tempo naar boven. De klim was niet zwaar genoeg om grote verschillen te maken en dus bleef het peloton, afgezien van de pure sprinters, compleet.

Finish op gravel en beton

De drie aanvallers werden al snel weer ingerekend. De renners finishten vandaag op de Primošten, een korte klim van 1,6 kilometer lang à 6 procent, maar met steile gravelstukken van boven de 10 procent.

Op de Primošten was het de indrukwekkende Jonathan Milan die in de leiderstrui de eerste versnelling in zette. De gravelstroken waren inmiddels ingeruild door een weg met betonplaten en op het beton is het Jonas Vingegaard die zijn snelle eindschot beloond ziet worden met de etappeoverwinning.

Jonathan Milan eindigde als vijfde en behoudt zijn leiderstrui.

