Dwars door Vlaanderen is de ideale opwarmer richting 'de hoogmis' op zondag. Het parcours toont veel gelijkenissen, al is de 'generale repetitie' met zo'n 180 kilometer beduidend korter.

Op Berg ten Haute versnelde INEOS Grenadiers aan kop van het peloton waardoor een elitegroep ontstond met Tom Pidcock, Ben Turner, Victor Campenaerts, Stefan Küng, Benoot en Van der Poel. Tadej Pogacar zat op dat moment, opgehouden door een valpartij, te ver van achteren en miste de slag.

Pogacar in de achtervolging

In zijn eentje ging de Sloveen op jacht naar de groep van zes, maar dit bleek een kansloze missie. Met versterking van achteruit probeerde Pogacar een nieuwe poging. Alleen Jan Tratnik en Valentin Madouas konden hem uiteindelijk volgen. Het drietal bleef echter steeds op een kleine minuut achterstand.

De 'groep Van der Poel' had op dat moment de vroege vluchters al gegrepen. Kelland O'Brien en Nils Politt sloten aan. Mathijs Paasschens, Johan Jacobs en Aaron Verwilst moesten lossen.

Finale

In de laatste tien kilometer was Campenaerts het meest aanvalslustig. Van der Poel reed uiteindelijk het gat dicht, waarna de renner van Lotto-Soudal het opnieuw probeerde. Küng en Pidcock deden deze keer het vuile werk.

Met nog een kleine twee kilometer voor de boeg probeerde Benoot het. Hij kreeg Van der Poel mee in zijn wiel. Het bleek de beslissende slag.

Applaus

De sprint was geen moment spannend. Van der Poel zette aan en Benoot staakte direct de strijd. Op het moment dat de Nederlander zijn eerste overwinning van dit seizoen op Vlaamse bodem vierde, kwam de renner van Jumbo-Visma omhoog om te applaudisseren voor de winnaar.

Pidcock won de sprint om de derde plaats. De groep Pogacar volgde op ruim twee minuten.

Drie op rij

De overwinning van Van der Poel was de derde Nederlandse op rij in Dwars door Vlaanderen. Drie jaar geleden boekte Van der Poel zijn eerste World Tour-zege in deze wedstrijd. Vorig jaar zegevierde Dylan van Baarle, nadat de koers in 2020 niet is verreden vanwege de coronacrisis.

