Jakobsen beleefde een goed eerste seizoen na zijn harde valpartij in de Ronde van Polen. In de Vuelta a España won hij drie etappes en de groene trui. Daarnaast pakte hij ook nog etappezeges in de Ronde van Wallonië en won hij de Eurométropole Tour.

Eurométropole Tour | Zelfs even inhouden is geen probleem voor winnaar Jakobsen

Ad

Of Jakobsen in 2022 sprintkopman wordt van zijn ploeg is echter nog onzeker. Cavendish verlengde kort geleden zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefèvre, waardoor hij samen met de Brit mag strijden om een plekje in de Tourploeg.

Wielrennen Wielrennen | Programma Pogacar bekend – Tourwinnaar doet mee aan Ronde van Vlaanderen 2 UUR GELEDEN

Tegen De Telegraaf zegt Jakobsen dat resultaten uit het voorjaar uiteindelijk bepalen of hij de Giro en de Tour mag rijden. “Ik houd er wel van dat niet alles zeker is, dat houdt me scherp.”

Ongelukkige Cavendish

Waar Jakobsen vorig seizoen nog in de kreukels begon, is het nu ‘Cav’ die het seizoen geblesseerd begint. Cavendish kwam hard ten val tijdens de zesdaagse van Gent. Ook was de 36-jarige renner van het Island of Man helaas betrokken bij de een gewapende overval in zijn huis . Over Cavendish zegt Jakobsen: “Vorig jaar was Mark er voor mij en nog steeds. Nu kan ik hem wat steun geven, zoals we er allemaal in de ploeg voor elkaar zijn.”

De Brit heeft zich alweer aangesloten bij de ploeg en is op dit moment op trainingskamp in Spanje. Jakobsen meldt dat het naar omstandigheden goed gaat met de Brit.

Wielrennen Giro | Mollema kiest ook in 2022 voor dubbel van Giro d’Italia en Tour de France GISTEREN OM 14:36