Giro d'Italia

Het slotweekend belooft weer spectaculair te worden. En de eerste rit kunnen we zien als een mooie opmaat voor de koninginnenrit van zaterdag. Naar aanleiding van het kabelbaan ongeluk dat vorige week in de regio gebeurde is het parcours omgelegd en is de Alpe Agogna in de plaats van de Montarone geoken. Met een klim van de 1e categorie (Alpe di Mera), een van de vierde categorie (Aloe Agogna) en eentje van de derde categorie(Colma di Varallo) is het nog steeds een loodzware etappe.



De slotklim naar Alpe di Mera is nieuw in de Giro en aangelegd voor de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006. Bijna 10 kilometer en een gemiddelde stijging van negen procent, waarbij de laatste tien kilometer nooit onder de tien procent komen. De verwachting is dat vanwege de laatste bergrit op zaterdag de klassementsmannen zich relatief rustig houden. Dus misschien een ideale rit voor Bauke Mollema of Koen Bouwman?

