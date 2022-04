Itzulia | Martinez verslaat Evenepoel en pakt eindzege, Izagirre valt en wint in laatste etappe

Dat de beslissing in het eindklassement van de Ronde een secondenspel zou worden stond voor de etappe al vast. Evenepoel verdedigde een voorsprong van twee seconden op Martinez, maar meerdere rijders konden een gooi doen naar de eindzege.

De slotklim naar het heiligdom in Arrate werd tweemaal beklommen. Op de eerste beklimming leek het al gedaan voor Evenepoel. Hij kon niet mee met een groep met onder meer Martinez, Jonas Vingegaard, Aleksandr Vlasov, Enrico Mas. Die laatste kwam echter ten val met voormalig vluchter Nelson Oliveira. Ook Dani Martinez leek last te hebben van die val, want hij zakte terug naar de groep met de Belg.

Secondenspel

Samen reden ze het gat dicht op de koplopers, waardoor de de slotklim doorslaggevend zou zijn. Voor de klim was er nog een tussensprint waarop drie bonificatieseconden te verdienen waren. Evenepoel sprintte met al zijn krachten en kwam als eerste over de lijn. Hij liep daarmee een seconde uit op zijn grootste concurrent die tweede werd.

Naar Arrate kon de Belg het tempo echter niet meer volgen. Hij moest de groep favorieten achter laten. Als de Colombiaan het verschil niet te groot zou laten worden pakt hij de zege. Niemand kon serieus verschil maken, waardoor de man van Ineos de ronde won.

Vallen, opstaan, winnen

Op de klim was Izagirre nog betrokken bij een vervelende valpartij. Vingegaard stuurde opzij en raakte daarbij het voorwiel van de Bask die daardoor viel. De Bask kon terugkomen en won zelfs de etappe. Hij steeg hierdoor naar de tweede plek in het algemene klassement. Aleksandr Vlasov kwam als tweede over de lijn en kwam zo ook op het podium. Remco Evenepoel kwam 24 seconden na de Bask van Cofidis over de streep.

