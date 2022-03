Traksel ziet de huidige tegenvallende prestaties van Quick-Step als een logisch gevolg van de afgelopen jaren. "Ze zijn er eigenlijk de laatste jaren heel goed doorheen gefietst met jongens die geen veelwinnaar zijn. Het waren jongens die kwalitatief heel erg sterk zijn, maar altijd van de tweede lijn."

"Op basis van die hele sterke tweede lijn wonnen ze wedstrijden, omdat ze dat konden uitspelen. Ze missen sinds Tom Boonen is gestopt een echte winnaar. Als je naar Yves Lampaert kijkt, die sinds 2013 beroepsrenner is en tien overwinningen heeft gepakt. Dan ben je geen winnaar en daar kun je niet echt op bouwen."

Ad

"Ik zeg altijd: het fundament is heel belangrijk en een man als Lampaert is heel belangrijk voor het fundament, omdat hij bijna altijd goed is. Hij is alleen dit jaar iets minder. Het belangrijkste is dat je toch iemand tegenover mannen als Van Aert zet die wedstrijden kan winnen. Dat is waar ze echt tekort komen. Ze missen daar een echt afmaker waar je op kunt bouwen", aldus Traksel.

Wielrennen Wielrennen | Tony Martin veilt zijn olympische medaille om Oekraïners te helpen 19 UUR GELEDEN

Hard van stapel

Jeroen Vanbelleghem vindt dat zijn collega wel erg hard van stapel loopt: "Ik denk dat dat wel heel kritisch is, want ze hebben sinds Boonen de Ronde van Vlaanderen met drie verschillende renners gewonnen. Welke andere ploeg kan dat zeggen?"

Traksel blijft echter bij zijn punt dat die verschillende winnaars juist door een overschot aan renners van de B-garnituur veroorzaakt werden: "Dat komt door die tweede lijn. Dat betekent niet dat er een echte winnaar zit. Over vijf jaar zeg je misschien dat Van der Poel drie keer zelf heeft gewonnen. Dan had je geen drie dure renners nodig die op de tweede lijn reden. Dan kan je net zo goed één goede kopen."

Overdreven

Toch vindt Vanbelleghem het overdreven om de ploeg van zijn landgenoten zo af te schilderen: "Ik denk dat het toch vooral een kwestie is van blessures, pech en het feit dat er met Jumbo-Visma nu eindelijk een ploeg is die tegenwicht kan bieden. Ze hebben de afgelopen de afgelopen vijf jaar met Asgreen, Gilbert en Terpstra de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat zijn drie verschillende renners. Dat is gewoon goed. Ze hebben wel nog altijd die basis, maar ze hebben gewoon heel veel pech met blessures."

"Jumbo-Visma is sterk. Het is de eerste keer dat er een ploeg naast Quick-Step kan staan. De afgelopen tien jaar hebben we telkens gezegd: Quick-Step tegen de rest. Dat was tien jaar zo en nu is er eindelijk een ploeg die even sterk is in het voorjaar. Zij zijn net wat minder door blessures, dus het zijn die twee zaken wat mij betreft", aldus Vanbelleghem.

Kasper Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen 2021

Waar kijk je?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Gent-Wevelgem | “Zege goed voor moraal Afrikaanse en Aziatische renners” - Traksel na winst Girmay 20 UUR GELEDEN