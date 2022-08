Traksel was verrast over hoe vroeg Van Vleuten de aanval zocht op zaterdag. "Dat verwacht je zeker niet. Het was natuurlijk echt wel heel erg vroeg en daarom was ook iedereen verrast."

"Als je echter terug gaat kijken naar het profiel van de etappe, en je ziet dat het laatste deel van de beklimming echt een stuk minder lastig is dan het punt waar ze vertrok, dan is het eigenlijk wel heel erg slim en goed geanalyseerd van tevoren. Goed naar gekeken en goed uitgezocht. Superspeciaal dat ze het dan ook uiteindelijk aandurft om het allemaal kapot te rijden."

"Vanaf het eerste moment was het natuurlijk een verschrikkelijke rit, dus het is mooi voor haar. Ze heeft er goed naartoe geleefd, juist nadat ze in het begin van de koers te maken had met die ziekte. Al met al een topprestatie van haar."

Beste ooit?

Eurosport-commentator Nick Stöpler noemde Van Vleuten na afloop van de laatste etappe "de allerbeste renster." Volgens Bobbie Traksel hoort de Nederlandse zeker in zo'n rijtje thuis, maar de voormalig wielrenner vindt het lastig om vergelijkingen te maken met andere tijden.

"Vergelijkingen met de historie zijn altijd heel lastig te maken. Dan zou je zeggen dat Leontien van Moorsel minder goed was, bij wijze van spreken. Laten we het niet over Gianni Longho hebben, want daar is in deze Tour de Femmes al genoeg over gesproken, zowel positief als negatief."

"In deze huidige tijd hoort ze zeker bij de allerbeste. Ik vind Marianne Vos daar ook bijhoren. Die twee zijn van deze tijd wel echt de twee allerbeste."

