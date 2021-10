Mathieu van der Poel

In zijn eerste deelname meteen favoriet. Mathieu van der Poel is klaar voor de kasseien.

Parijs - Roubaix | Interview Mathieu van der Poel voor de start

Parijs - Roubaix Parijs - Roubaix | Interview Mathieu van der Poel voor de start 5 UUR GELEDEN

Wout van Aert

Van de tweede plaatsen begint Wout van Aert inmiddels wat moe te worden. Vandaag kan de Belg de teleurstelling van het WK wegspoelen. Figuurlijk, maar misschien ook letterlijk. De nummer twee van de wereldranglijst in gesprek met Eurosport.

Parijs - Roubaix | Interview met Wout van Aert voor de start

Dylan van Baarle

De nummer drie van het wereldkampioenschap in Vlaanderen. Met de vorm zit het goed. Met wat geluk of met zo min mogelijk pech kan de Nederlander ver komen.

Parijs - Roubaix | Interview Dylan van Baarle voor de start

Taco van der Hoorn

De man in vorm. Taco van der Hoorn laat al wekenlang zien dat hij enorm fit is. Maar is Parijs - Roubaix ook wat voor hem? Wie weet.

Parijs - Roubaix | Taco van der Hoorn klaar voor de kasseien

Parijs - Roubaix Parijs - Roubaix | Interview met Wout van Aert voor de start 5 UUR GELEDEN