Na twee sprintersballen stond donderdag de koninginnenrit van de Ronde van Denemarken op het programma. Evenepoel toonde zich inderdaad van koninklijke klasse, door na 219 kilometer met grote voorsprong als eerste aan de meet te komen. Hij zette zelfs het peloton op een rondje.

Evenepoel benutte de beklimming van de korte, maar venijnige Kiddesvej – de muur van Vejle – om er in zijn eentje vandoor te gaan. Hij liet de rest in de steek en werd in de laatste zeventien kilometer niet meer teruggezien. De goed geplaatste Mike Teunissen kon hier ook niets meer tegenin brengen.

Schrikmoment

Kort voor zijn demarrage zorgde Evenepoel voor een schrikmoment door in een eerdere afdaling een bochtje te missen. Hij schoot rechtdoor en van het asfalt af. De schrik was groter dan de schade en zodra zijn fiets weer in de juiste richting stond, was er niemand die hem van de zege af kon houden.

Evenepoel neemt in het algemeen klassement de leiding over van Dylan Groenewegen. De Ronde van Denemarken wordt zaterdag afgesloten met een tijdrit, waar de groeibriljant van Deceuninck–Quick-Step met een flinke voorsprong aan begint.

