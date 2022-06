De 25-jarige Poolse renster had 5:25 minuten nodig voor de tijdrit. Dit betekende dat ze met een gemiddelde snelheid van bijna 49 kilometer per uur over het circuit raasde. Kröger en Wollaston volgden op kleine achterstand. Loes Adegeest was op de vierde plaats de beste Nederlandse.

Nationaal kampioene

De overwinning van Skalniak - Sojkavolgde volgde een kleine week nadat ze ook de snelste was geweest tijdens de Poolse nationale tijdritkampioenschappen. Bovendien was het alweer haar zevende zege van het seizoen. Logischerwijs gaat Skalniak - Sojka ook aan de leiding in het algemeen klassement.

Woensdag staat de eerste etappe van de Ronde van België op het programma. Het parcours voert over grotendeels vlakke wegen van Blankenberge naar Brugge over 111 kilometer.

