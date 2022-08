Ronde van Denemarken | Machtige Kooij is Philipsen te snel af in de straten van Køge

Het begint er steeds meer op te lijken dat het Nederlandse wielrennen naast Europees kampioen en Tour-dagwinnaar Dylan Groenewegen over een derde internationale topsprinter beschikt. De jonge Kooij boekt dit seizoen volop succes en vervolgde zijn zegereeks tijdens de eerste rit op Deense bodem.

De finale werd ontsierd door een stevige valpartij, maar de favorieten voor de sprint waren stuk voor stuk van de partij. De valpartij was verder niet van invloed op de prestatie die Kooij leverde. Hij won na maar liefst 222 kilometer fietsen tussen Allerød en Køge volledig op eigen kracht.

Philipsen

Het gat tussen Kooij en Philipsen leek geslagen, in het voordeel van de Belg van Alpecin-Deceuninck die recent nog twee keer dagsucces boekte in de Tour de France, maar Kooij had genoeg macht in de benen om erop en erover te klappen, waarna hij mocht juichen.

De erelijst van Kooij wordt langer en langer. Hij won recent nog de eerste rit van de Ronde van Polen en nu was het dus raak in Denemarken. Net als in Polen mag Kooij de leiderstrui aantrekken en net als in Polen raakt Kooij die leiderstrui waarschijnlijk al snel weer kwijt.

De tweede etappe behelst een tijdrit van 12 kilometer in en rondom Assens.

