Ook Markus blijft peloton voor in Noorwegen en boekt eerste World Tour-zege

De 26-jarige Markus kon het zelf amper geloven, maar werd na de finish toch echt bedolven onder de felicitaties van haar ploeggenotes. Langzaam daalde het besef in en verdreef haar blijdschap het gevoel van verzuring. Ze moest ook op het laatste heuveltje alles geven om te winnen.

Wat Kristen Faulkner in de eerste rit lukte, deed de renster van Jumbo-Visma haar na. Markus sprong eerder tijdens de etappe vanuit het peloton naar de koploopsters toe, waarna ze in de laatste dertig kilometer nog maar eens versnelde omdat het tempo naar haar smaak te laag lag.

Beloning

Die inspanning werd beloond. Het scheelde weinig en Team DSM wilde niets liever dan sprinten, maar die ploeg had buiten de sterke benen van Markus gerekend. Ook de late steun van andere ploegen mocht niet meer baten, want toen was de achtervolging al gedoemd om te mislukken.

Faulkner blijft in de leiderstrui, maar Markus staat nu wel geklasseerd in dezelfde tijd.

