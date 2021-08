Van Vleuten zet zegetocht voort met overwinning in Ronde van Noorwegen

Tot twee keer toe slaagde een eenzame vluchter erin om het peloton te verrassen en ook in de derde rit kwam er geen massasprint, maar dat was nu wel verwacht. De aankomst in Norefjell was gelegd na een pittig klimmetje, waardoor niemand aan het vertrek stond met het idee om te gaan sprinten.

En als iemand wel zijn sprintbenen wilde aanspreken, was dit buiten Van Vleuten gerekend. De renster van Movistar toonde nog maar eens haar klasse door grote afstand te nemen van de concurrentie en winst bij de eerste aankomst bergop ooit in de Ladies Tour of Norway voor zich op te eisen.

Klassementsleider

En passant nam Van Vleuten door het opgebouwde tijdsverschil in de laatste drie kilometer ook de leiding over in het algemeen klassement. Ashleigh Moolman finishte op meer dan een halve minuut als tweede, Mavi García kwam als derde binnen.

Een 141,6 kilometer lange rit naar Halden vormt zondag het sluitstuk van de Ronde van Noorwegen en op het eerste gezicht lijkt het nu toch eindelijk echt aan de sprinters, terwijl Van Vleuten ondertussen een marge van 39 seconden verdedigt.

Van Vleuten viert haar gouden medaille op de tijdrit

