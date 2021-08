Van Vleuten solide naar eindwinst in Ronde van Noorwegen

Van Vleuten legde de basis voor haar eindzege in de derde rit, toen ze eens stevig aan de boom schudde in aanloop naar de finish bergop. Ze reed iedereen uit het wiel. Met een marge van meer dan een halve minuut werd de Nederlandse in de leiderstrui gehesen en die zat zeer stevig om haar schouders.

De vorige keer werd de Ronde van Noorwegen ook al gewonnen door een Nederlandse; Marianne Vos was in 2019 de sterkste. Vanwege de uitbraak van de corona-pandemie werd er vorig jaar niet gefietst in Noorwegen.

Corona

Dat dit niet zomaar was en hoe hard corona kan toeslaan, weet de winnares van vandaag. Hosking bleek onaantastbaar tijdens een zeer lange sprint en dat ze al van zo veraf kon aangaan, was des te opmerkelijker.

De Australische beleefde in Noorwegen haar comeback, nadat ze een maand of vier niet had kunnen trainen vanwege de zware gevolgen van een corona-infectie. Het was opmerkelijk en ook heel mooi om te zien hoe blij de overige rensters, ploeggenote of niet, voor haar waren.

