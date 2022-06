Ronde van Zwitserland | Remco Evenepoel wint in slottijdrit, Thomas wint klassement

De Colombiaan van Bora-Hansgrohe wist daardoor de tweede plaats te behouden in het algemeen klassement. Jakob Fuglsang maakt het podium compleet met de derde plaats na een week koers.

Stefan Küng reed een indrukwekkende week. Vooral bergop was de Zwitser sterk voor zijn doen. In de tijdrit waren de verwachtingen dus hooggespannen. Met een derde plek, tien seconden achter Evenepoel, zal er toch enige vorm van teleurstelling te vinden zijn in de bus bij Groupama - FDJ.

Wielrennen Ronde van België | Fabio Jakobsen de snelste in massaspurt, Schmid wint eindklassement EEN UUR GELEDEN