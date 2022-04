Het tempo lag hoog in het eerste uur van de koers, die in tegenstelling tot de mannen geen start kende in Nederland. Met de angst op waaiers wilde iedereen een plek vooraan in het peloton. Die waaiers kwamen er echter niet, mede omdat de wind uit de verkeerde richting kwam.

Kopgroep van drie

Ad

Megan Armitage, Abi Smith en Simone Boilard slaagden er uiteindelijk in om weg te komen. Hierdoor kwam er meer rust in de wedstrijd. Het drietal hield steeds een voorsprong van ongeveer een minuut op de grote groep.

Wielrennen Scheldeprijs | Lorena Wiebes wint voor het tweede jaar op rij in Schoten 2 UUR GELEDEN

Op 7 kilometer van de meet, in de laatste lokale ronde rondom Schoten, werden zij in de kraag gevat. Dit kwam met name door toedoen van Team DSM, dat met Wiebes niet alleen de titelverdedigster, maar ook de grote favoriet in de gelederen had.

Smith bleef na een aanval nog wat langer vooruit. Met nog 5 kilometer te gaan, rekende het peloton ook haar in.

Massasprint

Een massasprint was niet meer te voorkomen, al werd de groep vlak daarvoor flink uitgedund door een valpartij helemaal voorin het peloton. Wiebes bleek in het laatste rechte eind veruit de snelste. Ze ging vroeg aan, nam afstand en kon al snel juichen. Het betekende haar vierde zege van het seizoen.

De Italiaanse Chiara Consonni eindigde als tweede. Haar landgenote Rachele Barbieri completeerde het podium.

Waar kijk je?

Koers kijk je live op Eurosport of stream je reclamevrij via discovery+

Amstel Gold Race Amstel Gold Race | Van Aert mag training hervatten, maar gaat nog niet van start 2 UUR GELEDEN