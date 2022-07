Tour de France Femmes | “Gele trui pakken voelt als opluchting voor Van Vleuten” - Van den Bos

De 39-jarige Van Vleuten heeft een duidelijk idee over haar toekomst: dit jaar en in 2023 nog lekker koersen, daarna is het genoeg. Ergens zonde, want ze wordt nog altijd ieder jaar beter en rijdt persoonlijke records, maar aan de andere kant is het ook mooi om te stoppen als je beste zelf.

Wat sowieso nog ontbrak op de erelijst van Van Vleuten was etappewinst in de Tour, het pakken van de gele trui en een eindzege. De eerste twee zijn inmiddels afgevinkt en wat betreft eindwinst ziet het er goed uit, getuige haar voorsprong van diverse minuten in het algemeen klassement.

Ad

Tour de France Femmes | Van Vleuten - "Mijn stijl is altijd aanvallen, niet wachten"

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Geweldige atlete, onwijs aardig persoon” - Iris op motor over Van Vleuten 6 UUR GELEDEN

Pas stoppen met geel

Zorgt die gele trui er wellicht voor dat Van Vleuten haar carrière verlengt? Dat vraagt commentator Nick Stöpler zich af, in gesprek met co-commentator Jip van den Bos. “Je kunt er op twee manieren naar kijken, stelt Van den Bos, voordat ze tekst en uitleg geeft.

“Het kan naar meer smaken, maar het kan ook zijn dat Van Vleuten met de gele trui haar doel heeft bereikt en dan hoeft het niet per se nog een keer. Als het haar dit jaar niet lukt, kan ze volgend jaar altijd nog een keer terugkomen om te zorgen dat het wel lukt, als ze vindt dat ze pas kan stoppen na winst van de gele trui.”

Tour de France Femmes | Vos feliciteert Van Vleuten en maakte zich zorgen over tijdslimiet

Etappekoersen niet favoriet

“Ik denk dat het een opluchting is voor Van Vleuten als ze de Tour de France Femmes wint. Etappekoersen zijn niet haar favoriete onderdeel. Je moet je acht dagen lang focussen, dat is best lastig, je kunt niet koersen op intuïtie, het is vooraf bedacht. Eendaagse wedstrijden zijn speelser en leuker. Daarom zorgt winnen van de gele trui ook voor een zekere opluchting.”

“Je hebt mij overtuigd”, zegt Stöpler in reactie, waarna Van de Bos aanstipt dat de strijd nog niet gestreden is. “We zijn een beetje voorbarig, het is nog lang niet gedaan.”

Tour de France Femmes | Oppermachtige Van Vleuten strooit met minuten in zevende etappe

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Geweldige atlete, onwijs aardig persoon” - Iris emotioneel op de motor 6 UUR GELEDEN