Tour de France Femmes

Hoe is het om op zo'n motor te zitten?

"Het was echt heel leuk. Tijdens een etappe is het heel chaotisch omdat je heel veel dingen tegelijk in de gaten moet houden. Je hebt de koersradio in je oor, het Engelse commentaar en de regisseur, dus je krijgt best veel verschillende informatie tegelijkertijd."

"Zo houd je dus een beetje de koers in de gaten, want op een motor zie je niet veel. Daarnaast moet je je goed vasthouden bij afdalingen en andere etappes. Vooral de graveletappe was niet heel comfortabel."

Heb je nog contact met rensters tijdens de koers?

"Die eennalaatste dag met die etappe op de Col de Petit Ballon hadden we wel wat contact met rensters die gelost zijn en die samen in een groepje zitten. Met hen kun je wel een praatje maken en gedag zeggen. Verder heb je alleen voor en na de etappe contact met de rensters in het dorp."

"Voor de rensters is het natuurlijk ook wel een hectische wedstrijd met alle camera's en het publiek wat langs de kant staat te schreeuwen. Zij voelen echt wel een soort extra spanning bij deze wedstrijd, dat maakt het wel anders dan anders."

Is het succes van de Tour de Femmes een opstapje voor meer van dit soort koersen?

"Ik denk niet dat we er al zijn, maar ik denk wel dat deze wedstrijd heel veel in gang heeft gezet. De kijkcijfers waren de hele week heel erg goed, er stonden enorm veel mensen langs de weg, en dat is heel belangrijk voor vrouwenwielrennen."

"Vooraf werd deze koers misschien een beetje gezien als een moetje, en dat er ook wat sociale druk achter zat. Echter, vooral dankzij Zwift hebben ze er echt een goed georganiseerde koers van kunnen maken met een hoop geld erachter."

"Ik denk dat de ASO, maar ook andere sponsoren, organisatoren en ploegen hebben gezien dat er wel degelijk markt en interesse is voor vrouwenwielrennen. Niet elke wedstrijdorganisator zal de middelen hebben van een ASO, maar dit is wel een katalysator voor meer grotere koersen."

Tourdirectrice Marion Rousse heeft al gezegd dat ze gaat nadenken over veranderingen aan de koers van volgend jaar. Wat zou jij veranderen?

"Een tijdrit zou wel echt bij een grote ronde zoals deze passen. Daarmee wordt het gevecht in het algemeen klassement ook iets interessanter. Ik denk niet perse dat je de koers langer moet maken, je zou natuurlijk naar een ronde van tien dagen kunnen gaan, maar dat is geen must wat mij betreft."

"Ze hebben heel goed gekeken naar wat de fans leuk vinden om te zien in plaats van wat er normaal gesproken plaatsvindt in wielrennen. Dat vind ik wel een goed uitgangspunt."

"Wat ik ook gaaf vond, was dat de laatste etappe in de bergen was. Dat houdt de spanning er natuurlijk enorm in, want in zo'n laatste etappe kan er nog van alles gebeuren. Met een tijdrit erbij zou je nog een mooie schifting hebben in het klassement voorafgaand aan de bergen. Nu zat de koers eigenlijk een beetje op slot, omdat het hele peloton wachtte op die bergetappes."

"We hebben nu een renster die exeptioneel goed is in de bergen. Ik heb ook een tijdje gesproken met Thierry Gouvenou, die onder andere verantwoordelijk is voor het bouwen van de parcours en die zei dat ze misschien geen drie bergen in die zaterdagetappe hadden moeten doen maar minder. Aan de andere kant, als iemand zo sterk is, dan had ze ook op twee of een berg het verschil echt wel gemaakt."

Gisteren werd in Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport, de vraag gesteld of Annemiek van Vleuten de beste renster aller tijden is? Hoe sta jij daarin?

"Ik weet niet of we nu meteen zo'n 'allertijdenlijstje' moeten maken. Voor mij blijft Marianne Vos de beste renster aller tijden, zelfs als Van Vleuten ook de Vuelta wint. Ik vind Marianne Vos meer all-round. Ze heeft ook op heel veel verschillende terreinen wedstrijden gewonnen."

"Misschien is het ook wel een persoonlijk ding, want ik vind dat Marianne ook heel veel voor het Nederlandse wielrennen betekend heeft, en dat heel veel successen van nu ook te danken zijn aan het harde werk dat Marianne heeft verricht voor de sport. Marianne is voor mij een icoon wat dat betreft."

Over twee weken staat het EK in München alweer op het programma. Wordt dit een eitje voor Lorena Wiebes?

"Ja, dat zou je wel denken gezien het parcours. Ze gaat ook met een hele goede ploeg daarheen. Hoe ze in Frankrijk reed, was echt geweldig."

"Er staat op dit moment echt geen maat op haar sprint, dus als het daarop aankomt, dan zie ik niemand die Lorena kan kloppen."

Marianne Vos is niet geselecteerd voor het EK. Hoe verklaar jij dat?

"Ik kan me heel goed voorstellen dat Marianne er op deze leeftijd wat wedstrijden uitpikt en dat ze misschien ook wel helemaal geen zin had om deze wedstrijd te rijden."

"Ik denk wel dat het goed is dat ze één kaart trekken op een EK. Dit parcours is echt op het lijf geschreven van Wiebes en daar zullen ze met zijn allen voor moeten gaan."

