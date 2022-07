Etappe zeven van de eerste editie van de Tour de France Femmes was het moment waarop het moest gebeuren en zoals zo vaak gebeurde het ook. Als Van Vleuten ergens haar zinnen op zet, dan zorgt ze dat het lukt. Zelfs ziekte tijdens de eerste dagen weerhoudt haar daar niet van.

Van Vleuten ging er vandoor tijdens de beklimming van de Petit Ballon en niemand zag haar meer terug. Dat gebeurde pas aan de finish, toen ze inmiddels was gehuld in de gele trui. Ze verdedigt in de slotrit een dikke voorsprong op de concurrentie.

Motor

Iris bekeek de machtsgreep van Van Vleuten vanaf de motor en deed natuurlijk verslag tijdens de live-uitzending van Eurosport. Bradley Wiggins is deze dagen ingeruild voor Iris Slappendel en zij heeft natuurlijk net zo goed een historie in het peloton. Vandaar dat het haar zoveel deed.

Kijk en luister naar de bijdrage van Iris toen ze vlak achter Van Vleuten reed, die toen nog zo’n elf kilometer van de gele trui verwijderd was. “Ik zit eerste rang tijdens de grote Annemiek van Vleuten-show. Het is fantastisch om te zien.”

“Ik heb de ploegleiding gesproken en het plan was inderdaad om al op de eerste klim in de aanval te gaan. Ze doet het, ze oogt nog steeds heel sterk. Wat kan ik verder zeggen? Kijk naar je scherm, kijk zelf naar de beelden. Ze is fantastisch, zo sterk.”

Gewoon Annemiek

“We zeggen allemaal: Annemiek is een alien, een machine, ze komt van een andere planeet. Maar vergeet niet, ze is gewoon Annemiek. Zo’n aardig persoon. Ze was een geweldige ploeggenoot en is een fantastische vriendin.”

“Ik ben een beetje emotioneel om haar hier historie te zien schrijven. Ik kan alleen maar meegeven: geniet ervan, geniet van de geweldige atlete die Annemiek is. Nog enkele kilometers te gaan. Ik denk niet dat er nog iets fout gaat.”

