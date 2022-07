Ellen van Dijk staat met gemengde gevoelens Eurosport te woord over haar Tour de France Femmes. Voor de Europese kampioene op de weg ontbrak er namelijk één belangrijk onderdeel aan deze Tour voor vrouwen: de tijdrit. Het onderdeel waar Van Dijk de wereldkampioene in is.

"Het was een geweldige week voor het vrouwenwielrennen, maar als team wilden we meer. We wilden een etappezege en een betere eindklassering dan de zesde plek. Dit is wat het is."

Ad

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Dit is een droom die uitkomt” - Van Vleuten na zegetocht in gele trui 5 UUR GELEDEN

Ondanks de witte trui van Shirin van Anrooij kijkt de Trek-Segafredo toch terug op een lichtelijk tegenvallende eerste editie van de Tour de France Femmes. Op de vraag of Van Dijk al uitkijkt naar volgend jaar reageerde ze volmondig ja: "Maar dan wel met een tijdrit!"

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Dit is een droom die uitkomt” - Van Vleuten na zegetocht in gele trui 5 UUR GELEDEN