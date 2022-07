De vrouwen zorgden tijdens de eerste editie van de Tour de France Femmes al een week lang voor mooie koers. Lorena Wiebes veroverde eerste gele trui en won al twee etappes, terwijl het al een vertrouwd gezicht is om Marianne Vos – winnares van rit twee – in de gele trui te zien rijden.

Ook Wiebes en Vos moeten tijdens de koers wel eens plassen. Bijvoorbeeld tijdens de langste etappe voor vrouwen ooit, die donderdag werd verreden over een afstand van maar liefst 176 kilometer. Als man stop je langs de kant van de weg en plas je staand, of je rolt je je wielerbroek naar beneden als je liever op de fiets blijft zitten.

Tour de France Femmes | Bekijk in samenvatting hoe Wiebes oppermachtig naar zege sprint in rit vijf

Stoppen langs de weg

Hoe plassen vrouwen in de koers? Het is een vraag die volop wordt gesteld en daarom volgde voor de tweede keer deze week uitleg van onze co-commentator Jip van den Bos, die koerst voor Jumbo-Visma. “Ik heb de vraag over plassen eerder deze week al een keer beantwoord, maar we kunnen het nog wel een keertje doen.”

“We stoppen gewoon langs de kant van de weg om te plassen. Vaak verzamel je wel ploeggenoten of andere rensters om je heen, zodat je samen stopt. Het lastige voor ons vrouwen is dat we echt onze broek naar beneden moeten doen”, aldus Van den Bos.

Tour de France Femmes | Marianne Vos kiest de aanval en wint tweede etappe

Broek opstropen

“Dus shirt uit, radio vasthouden, broek naar beneden, snel plassen en dan zo snel mogelijk met een groepje terugkeren naar het peloton. Je hoopt altijd dat er een paar auto’s wachten, zodat je daar een beetje gebruik van kunt maken. En anders werk je samen met de rensters om je heen.”

Het viel commentator Nick Stöpler op dat er ook rensters zijn die hun broek een beetje opstropen en op die manier plassen. Ook Van den Bos is bekend met die manier van plassen. “Zeker! Er zijn een paar rensters die het op die manier doen, maar dat zijn er echt heel weinig.”

“De rensters die ik ken, zijn op één hand te tellen. Je moet echt vaak oefenen om te plassen door je broek op te stropen om er geen zooitje van te maken, laten we het daar op houden!”

Tour de France Femmes | Wiebes pakt historisch geel na winst op Champs-Élysées

