Het leek wel gekkenwerk toen Van Vleuten op 80 kilometer van de meet in de aanval ging. Maar als Van Vleuten iets probeert dan lukt het haar vaak ook. In het flashinterview achteraf vertelde Van Vleuten dat deze aanval ook echt het plan was van vandaag.

"Na zes dagen van wachten, herstellen en overleven wilde ik de tijdsverschillen zo groot mogelijk maken. Mijn stijl is altijd aanvallen, niet wachten."

Ad

Tour de France Femmes | Oppermachtige Van Vleuten strooit met minuten in zevende etappe

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Geweldige atlete, onwijs aardig persoon” - Iris op motor over Van Vleuten 6 UUR GELEDEN

Gele trui

"Ik ben heel goed in heel veel trainingsarbeid verwerken, dus dit soort langere etappes liggen mij heel goed."

"Het geel was voor mij vroeger altijd iets voor de mannen. Maar toen ik Marianne Vos in het geel zag rijden deed dat wel iets met me. Het is een speciale trui."

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | “Geweldige atlete, onwijs aardig persoon” - Iris emotioneel op de motor 6 UUR GELEDEN