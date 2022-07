Het is al langer onrustig tussen Quick-Step-Alpha Vinyl en Cavendish. Zijn management zou de sprinter hebben aangeboden bij diverse andere ploegen. Dit had te maken met de vermoedelijke komst van Tim Merlier naar de Belgische ploeg.

Opgebloeid

En dat terwijl Cavendish net weer zijn carrière op de rol had. Na enkele minder jaren bood hij zichzelf aan bij Quick-Step-Alpha Vinyl en kreeg in 2021 een contract. Onder de hoede van Patrick Lefevere bloeide hij weer helemaal op.

Mede dankzij lead-out Michael Mørkøv kende hij een uiterst succesvol seizoen en won onder andere vier etappes in de Tour de France. Het leverde hem een contract op voor nog een jaar. Dit seizoen won Cavendish onder andere Milaan-Turijn en een etappe in de Giro.

Nadat de sprinter zich vorige maand had laten kronen tot Brits kampioen op de weg kreeg hij het slechte bericht dat hij geen deel uit zou maken van de Tourselectie. Het was een grote verrassing voor Cavendish die naar eigen zeggen het nieuws via social media had moeten horen. De Brit kreeg hierdoor dit jaar niet de kans om zijn gedeelde record (34 ritoverwinningen) samen met Eddy Merckx alleen in handen te krijgen.

Soudal-Quick-Step

Volgend seizoen gaat het team verder onder de naam Soudal-Quick-Step. Tijdens de persconferentie hierover liet Lefevere weten dat hij niet verder gaat met Cavendish. "Ik heb begrepen dat hij nog twee jaar verder wil, maar hij zal geen onderdeel zijn van ons project."

"Het doet pijn in mijn hart. Maar we bedanken hem voor alles wat hij voor de ploeg heeft betekend en we hopen dat dit andersom ook zo is."

