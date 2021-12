“Als ik Wout van Aert hoor zeggen dat hij gaat voor de groene trui, denk ik: 'We zullen dat nog wel even zien'. Als alles een beetje normaal verloopt, is dat voor ons een heel realistische doelstelling”, zegt Christoph in gesprek met Het Laatste Nieuws

Philip schuift vooral Van der Poel naar voren als favoriet. “Mathieu is de geknipte renner om de groene trui te winnen. De groene trui én ritzeges.

“Verder willen wij met de ploeg in elke grote ronde een etappe winnen. En misschien kunnen we ook voor een monument gaan. Dat is dit jaar niet gelukt. We moeten niet te kritisch zijn, maar toch.”

Natuurlijke concurrentie

De broers vinden dat hun ploeg sterker wordt van de hevige concurrentie in de sport. Philip: “Noem drie renners, dan kom je altijd uit bij Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel. Het is een natuurlijke concurrentie.”

Christoph vult aan: “Wij hebben dezelfde ambities als Jumbo-Visma en Quick-Step. En wij kunnen daar bovenop zeggen dat we ook wereldkampioen mountainbike willen worden. Voor de anderen is dat onmogelijk.”

