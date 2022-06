We kennen het beeld allemaal: Het is een vlakke etappe, er rijdt een kopgroep weg, de voorsprong loopt op tot 7 minuten, het peloton begint te jagen, pakt de koplopers terug op 10 kilometer van de streep en vervolgens is het wachten op de sprint. Dit is een klassiek verloop van de sprintersetappes van de Tour de France. De afgelopen tijd verlopen etappes tijdens een grote ronde, denk aan de Giro..., niet meer zoals 'vroeger'. De kopgroep houdt vaker stand en het gevecht voor de dagzege is vuriger dan ooit. Toch zijn er een aantal etappes tijdens deze Tour de France waar we toch wel van mogen verwachten dat het een massaspurt wordt. Dit zijn de sprintersetappes van de Tour de France 2022.

Etappe 2

De eerste week zit bomvol kansen voor de sprinters. De Tour begint met een tijdrit van 13 kilometer. Voor het geel zal het dit jaar niet zijn, maar op de tweede dag is het vrijwel zeker dat de sprinters in actie mogen komen. Veel vlakker dan dit kan het niet worden. De weg loopt soms wat omhoog en af en toe omlaag, maar een echte naam mag het niet hebben. De tussensprint is meer dan 70 kilometer voor de meet. Tijd genoeg om te herstellen mocht één van de sprinters de punten willen pakken.

Etappe 3

Vergelijkbaar met de dag er voor. Enkel klimmen van vierde categorië, maar met lengtes en stijgingspercentages waarvan een renner in het profpeloton geen pijn van mag ervaren.

Etappe 4

De eerste dag in Frankrijk. Langzaam beginnen de hoogtemeters op te lopen. De lengtes van de klimmen blijven ongeveer even lang, maar de stijgingspercentages gaan richting de 7 procent. Na 160 kilometer moet het peloton over de Côte du Cap Blanc-Nez. Eén kilometer aan 7,2% gemiddeld. Vervolgens is het nog 12 kilometer tot aan de meet. Of dit genoeg is om een jagend peloton af te houden, of te slim af te zijn, moet blijken. Mocht het geen sprint worden zullen er toch redelijk wat teleurgestelde ploegen zijn.

Etappe 5

Etappe vijf is de gevreesde kasseienrit van deze Tour. 'Slechts' 154 kilometer met 11 kasseienstroken. Een massaspurt lijkt lastig, maar een grote groep kan zeker ver komen.

Etappe 19

Vervolgens is het twee weken lang klimmen, dalen en afzien voor de sprinters. Pas in etappe 19 lijkt er weer een kans te zijn voor de sprinters. De laatste meters lopen wat omhoog, maar de sprinters die tegen deze tijd nog in koers zijn zullen niet gemakkelijk opgeven.

Etappe 21

Champs-Élysées. De wereldberoemde aankomst op de slotdag van de Tour. De truien zijn waarschijnlijk zo goed als vergeven en er rest nog maar één taak. Veilig over de streep komen. Voor de klassementsmannen. De sprinters mogen nog één keer alles op alles zetten om voor het oog van de wereld naar de winst te sprinten. Vorig jaar was het Wout van Aert die deed wat onmogelijk werd geacht. De Ventoux-etappe, de tijdrit en de sprint op de Champs-Élysées winnen.

