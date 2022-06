Vanwege de mogelijkheid op regen hebben verschillende ploegen besloten hun kopman niet zoals gebruikelijk als laatste te laten starten. Hierdoor krijgen we al rond vijf uur de geweldige driestrijd tussen Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar te zien. De drie renners starten achter elkaar

16:04 Bauke Mollema

16:07 Stefan Bissegger

16:11 Mathieu van der Poel

16:15 Enric Mas

16:19 Dani Martinez

16:20 Primoz Roglic

16:26 Mads Pedersen

16:28 Nairo Quintana

16:34 Stefan Küng

16:38 Fabio Jakobsen

16:39 Aleksandr Vlasov

16:40 Ben O’Connor

16:41 Geraint Thomas

16:42 Jonas Vingegaard

17:01 Maximilian Schachmann

17:03 Filippo Ganna

17:04 Wout van Aert

17:05 Tadej Pogacar

17:16 Martijn Tusveld

17:22 Kasper Asgreen

17:29 Dylan Groenewegen

17:47 Dylan van Baarle

17:48 Steven Kruijswijk

17:59 Taco Van der Hoorn

18:29 Danny van Poppel

18:44 Nils Eekhoff

18:55 Marc Soler

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+