Tour de France | Fantastische beelden van Jakobsen die finisht seconden voor verstrijken tijdslimiet

De etappe van woensdag was er een voor de pure klimmers. De renners beklommen achtereenvolgens de Pyreneeënreuzen Aspin, Ancizan, De Val Louron - Azet en Peyragudes. Niet bepaald een lekkere etappe dus voor sprinter Jakobsen.

Bezemwagen

De Nederlander moest al snel lossen en reed daarna lang in zijn eentje voor de bezemwagen uit. Jakobsen wilde per se in de koers blijven, want zondag wil hij toeslaan op de Champs-Elysees.

Om op tijd binnen te komen, moest hij diep gaan. Heel diep. Op de steile laatste meters van de Peyragudes kreeg hij volop steun. Het publiek schreeuwde hem naar boven waar zijn ploeg op hem stond te wachten.

Zestien seconden

Jakobsen redde het uiteindelijk net. Hij kwam zestien seconden voor de tijdslimiet binnen, 36:48 minuten na winnaar Tadej Pogacar. Zijn ploeggenoten vierden zijn aankomst alsof het een doelpunt in de Champions League was.

De Nederlander kreeg er zelf weinig van mee. Hij viel volkomen uitgeput de boarding in. Donderdag mag Jakobsen 'gewoon' starten. Dan wacht hem opnieuw een lange dag door de Pyreneeën.

