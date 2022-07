De etappe met de finish bovenop de Alpe d'Huez was al zwaar genoeg, maar Lampaert moest de beklimmingen ook nog eens volbrengen met flinke pijn aan zijn been. De 31-jarige Belg liet na afloop zijn onvrede blijken op Instagram. "Gevallen door een hond. Voor de zoveelste keer, houd je hond thuis."

Geen kant op

"Plots stak dat beest de straat over en kon ik geen kant meer op", blikte Lampaert terug op het incident bij Het Laatste Nieuws. Het dier was in paniek en ging niet direct aan de kant. Opvallend genoeg, was Lampaert het enige slachtoffer. Ook Wout van Aert kon het dier maar net passeren.

"Het is sowieso niet tof om te vallen, maar door een loslopende hond is het extra vervelend. Ik heb er vannacht last van gehad. Mijn rug is heel stijf en mijn bil ligt open. Ik heb er niet goed door kunnen slapen."

Extra vervelend is dat Lampaert vrijdag graag mee had willen zitten in de vlucht. "Ik zeg al de hele Tour dat ik in deze rit mee in de ontsnapping wilde. Dat is al moeilijk genoeg. Na die val is het er niet beter op geworden."

Openingstijdrit

De Belg kende nog wel een goede start van de Tour de France. Lampaert won verrassend de openingstijdrit en reed daarom een dag in het geel. Tijdens de tweede etappe kwam hij ook ten val, maar kon wel verder.

In het algemeen klassement bezet Lampaert de 127ste plaats, op 2:27:24 achter gele trui-drager Jonas Vingegaard. Donderdag kwam hij na zijn val als 156ste over de streep, bijna veertig minuten achter de winnaar. Alleen zijn ploeggenoten Michael Mørkøv en Fabio Jakobsen kwamen nog na hem binnen.

