"Ik had gewoon geen goede dag", zei Pogacar die niet naar excuses zocht. "Op de Galibier voelde ik mij nog goed. Maar dat was anders op de slotklim. Ik kon geen goede finale rijden."

Tactisch spel

Ad

Mogelijk lag de oorzaak bij het tactische spel van Jumbo-Visma eerder op de dag. "Voor ons is het moeilijk om direct vanaf de start te controleren. We zijn natuurlijk niet met veel meer. We konden niet voorkomen dat Wout van Aert en Christophe Laporte in de kopgroep belandden. Vervolgens speelde Jumbo-Visma het tactisch heel sterk met al die aanvallen."

Tour de France Tour de France | "We waren klaar om vandaag de beuk erin te gooien" - Wout van Aert 20 MINUTEN GELEDEN

Pogacar verloor op de Col du Granon uiteindelijk bijna drie minuten. "Morgen gaat het hopelijk beter. Ik wil alles blijven geven en na afloop geen spijt hebben. Vandaag verlies ik drie minuten, maar misschien is het morgen wel andersom. Ik blijf vechten tot het einde."

Tour de France | Bekijk het moment waarop Vingegaard aanval plaatst en Pogacar kraakt

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Ik voelde me goed… tot ik me niet meer goed voelde” - Pogacar na nederlaag EEN UUR GELEDEN