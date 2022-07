Tour de France

Het Franse L'Equipe nam het voortouw om naast lof te uiten ook vraagtekens te plaatsen bij het goede presteren van Jumbo-Visma. "De dominantie van deze ploeg roept vragen op. En dat is niet meer dan logisch, want die zijn er door het verleden van de sport al jaren bij prestaties als deze."

Wielerpeloton

Michael Boogerd snapt deze kritische geluiden wel en vermoedt dat dit gevoel ook heerst bij de andere ploegen. "Ik ken het wielerpeloton een beetje. Dat zijn net een stel oude wijven. Ik weet zeker dat ze vraagtekens zetten bij deze prestaties", zei de ex-renner in de podcast De Kopgroep.

"Renners als Yates, Thomas en Pidcock gaan met het mes tussen de tanden naar de Tour en worden door Jumbo-Visma gedegradeerd. Zij doen dus iets beter dan de andere ploegen. Ik hoop dat dit dingen zijn die mogen en dat ze gewoon beter zijn voorbereid."

Laporte kan niks met dit soort geluiden. "Er is ook kritiek. Ik weet dat sommige mensen niet in onze prestaties geloven" zegt de rechterhand van Wout van Aert in L'Equipe. "Maar dat is altijd als je de Tour wint. Het wielrennen heeft moeite met het imago van vroeger. En dat is jammer."

"Zelfs degenen die de sport op de voet volgen, proberen niet eens te begrijpen dat je met ons budget, met renners van dit niveau in een ploeg waar je je altijd honderd procent moet geven, tot zoiets in staat kunt zijn. Voor mij verklaart dit al heel veel."

Geen zin

Eerder reageerden ook Van Aert en Jonas Vingegaard op soortgelijke vragen. De winnaar van het groen was duidelijk geïrriteerd. "Ik heb geen zin om antwoord te geven op die klotevraag", zei hij tegen Sporza. "Telkens als iemand wint, krijgt hij die vraag. Omdat we presteren, moeten we onszelf verdedigen? Daar begrijp ik niets van."

"Wij hebben hier hard voor gewerkt. We worden voortdurend gecontroleerd, zelfs thuis. Voor de rest doen we niets anders dan trainen. Als je ziet hoe de ploeg is geëvolueerd in de afgelopen jaren, dan weet je dat dit succes niet uit het niets komt."

Niets illegaals

Vingegaard bleef zaterdag tijdens de persconferentie rustiger. "Ik kan tegen jullie zeggen dat we niets illegaals nemen", tekende De Telegraaf op. "Bij ons in de ploeg is iedereen schoon, dat kan ik verzekeren."

"Waarom we zo goed zijn? Alles bij ons is in de afgelopen jaren naar een hoger niveau gegaan. We hebben op elk gebied stappen gemaakt. Qua training, voeding, trainingsstages, noem maar op. Daarom moet je ons vertrouwen."

Waar kijk je?

