Vorig jaar was Bahrain Victorious ook al onderdeel van een onderzoek. Tijdens een succesvolle Tour de France van het team werden de renners door de politie onderzocht en vonden er invallen plaats. Tot concrete resultaten hebben deze invallen tot nu to niet geleid.

Bahrain Victorious is niet blij met de timing van de nieuwe doorzoekingen en vermoedt kwade opzet. "Het onderzoek dat een jaar geleden begon heeft geen resultaten opgeleverd en wordt nu voortgezet vlak voor het begin van de belangrijkste wielerwedstrijd die er is. Dit beschadigt de reputatie van de individuele renners en de ploeg. Vanwege de recente onderzoeken heeft het team het gevoel dat de timing ervan bedoeld is om de reputatie van het team doelbewust te beschadigen", zo valt te lezen op de website van de ploeg.

Volgens Bahrain Victorious heeft het team geen informatie ontvangen over de voortgang van het onderzoek, ondanks pogingen om hierover te communiceren: "Op geen enkel moment is het team geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek of hebben we feedback ontvangen over het onderzoek van de aanklager in Marseille. Wij hebben meerdere keren toegang gevraagd tot de documenten betreffende de staat van het onderzoek, maar zonder succes.

Vlak na de invallen tijdens de Tour de France 2021 won Matej Mohoric een etappe. De Sloveen verwees vervolgens naar het onderzoek door zijn vinger op de lippen te leggen en een gebaar van een gesloten mond te maken toen hij solo over de streep kwam.

