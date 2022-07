Tour de France

Het tekent de hardheid van een wielrenner en Roglic in het bijzonder. Beloond voor zijn doorzettingsvermogen werd hij niet. De kopman van Jumbo-Visma belandde achter de groep waarin Jonas Vingegaard reed, die door een mechanisch defect ook achterop was geraakt.

Zijn ploeggenoten bleven bij Vingegaard waardoor Roglic zelf het karwei moest opknappen. Pas later kreeg hij hulp van Nathan van Hooydonck.

De schade was enorm. Waar Vingegaard uiteindelijk slechts dertien tellen verloor op Pogacar, kwam Roglic ruim twee minuten binnen na de titelverdediger.

"Ik moest stoppen en ben op een stoel van een toeschouwer gaan zitten", blikte Roglic terug op het incident bij diverse internationale media. "Ik heb dit vaker meegemaakt, dus weet inmiddels hoe ik mijn schouder weer op zijn plaats moest zetten."

Wat de gevolgen zijn, weet de Sloveen nog niet. " Het is afwachten hoe ik herstel. Daar kan ik nu nog niets over zeggen."

