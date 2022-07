Tour de France

Vaughters kon heel duidelijk zijn over de acties van Bettiol. "Bettiol heeft al een langere tijd niet meer het goede gevoel gehad in de benen tijdens een koers. Gisteren was het weer sinds een hele lange tijd dat hij wel de benen had en dat ook graag wilde laten zien. Hij heeft een aantal stomme beslissingen genomen in stressvolle momenten, maar dat ziet hij zelf ook wel in."

"Eerst hield hij Bissegger in de goede positie, wat ook het plan was. Daarna dacht hij solo wel even de oversteek te kunnen maken naar de vlucht en is hem duidelijk niet gelukt."

