Tour de France

Van Aert stapte op in volledig geel tenue. Zowel zijn trui, broek, fiets en schoenen hebben de kleur van het tourgeel. Toen Wiggins hem op de motor tegen kwam en hem begroette moest hij een compliment geven.

“You look fucking class”, zei de Brit zonder gene. Na zijn ‘slip of the tongue’ verontschuldigde hij zich. “Ik kan moeilijk over Wout praten zonder te schelden, al had ik me er hier bijna onderuit gepraat.”

