Met de Olympische Spelen in het achterhoofd reed Mathieu van der Poel vorig jaar slechts acht etappes in de Tour de France. Hij maakte daarin een onuitwisbare indruk. De renner van Alpecin-Fenix won de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne en pakte direct het geel. Tot en met de achtste etappe hield hij de leiding in het klassement. Toen hij de trui verloor in de bergen en er nog meer klimwerk aankwam, stapte Van der Poel uit.

Ad

Minstens zoveel indruk als zijn etappezege, aanvalspogingen en ritten in het geel, was de actie waarbij hij al klimmend een bidon gaf aan een jonge supporter. Het ventje kon zijn geluk niet op. De beelden gingen de hele wereld over.

Tour de France Tour de France | Dit is hoeveel een tourwinnaar verdient in de belangrijkste wedstrijd van het jaar 06/06/2022 OM 12:41

Tour de France | Emotionele zege en geel voor Mathieu van der Poel in 2e etappe

Giro

Hoe mooi het had kunnen zijn wanneer Van der Poel de Tour had uitgereden, zagen we dit jaar tijdens de Giro d'Italia. Van der Poel won de eerste etappe, reed in het roze, stak een duim op naar Biniam Girmay, gaf handtekeningen bovenop een berg, ging voortdurend in de aanval en maakte vooral veel plezier. Italië smulde van onze landgenoot.

De Fransen willen dat ook. De acht dagen van vorig jaar smaken naar meer. Zij willen drie weken genieten van Van der Poel. Het liefst met een gele trui en een etappezege.

Giro d’Italia | Dit is de ultieme compilatie van hoogtepunten van Mathieu van der Poel

Eerste week

En dat moet kunnen! Al moet iedereen wel even geduld hebben. De eerste etappe van de Giro was op maat gemaakt voor Van der Poel waardoor hij direct roze kan pakken. Klassementsleider worden in de Tour de France is een lastigere opgave.

De eerste drie dagen rijden de renners in Denemarken. Etappe één op vrijdag 1 juli is een tijdrit. Deze lijkt een prooi voor de echte specialisten, al heeft onze landgenoot in Italië laten zien wel degelijk met de besten mee te kunnen in een race tegen de klok. Het meest logische scenario is dat Van der Poel hierin een goede uitgangspositie probeert te krijgen om later het geel te pakken.

Tour de France | Het parcours wordt in 2022… compleet anders!

Sprinten

De overige etappes in Denemarken is het sprinten geblazen, al is er een kans dat in etappe twee het peloton wordt gesplitst. Deze rit bevat een aantal klimmetjes, waaronder een flinke hangbrug op 16 kilometer van de meet. Ook waaiers zijn niet uitgesloten. In een geslonken peloton kan Van der Poel misschien wel sprinten voor de winst.

De echte kansen voor de renner van Alpecin-Fenix komen pas na de rustdag en de verplaatsing naar Frankrijk. In de vierde etappe krijgen aanvallers de kans of de sprinters met goede klimbenen.

Giro d'Italia | Santiago Buitrago wint fraaie Alpenrit voor Leemreize, Van der Poel smaakmaker

'Parijs-Roubaix à la Tour de France'

Een dag later staat 'Parijs-Roubaix à la Tour de France' op het programma. Dit is natuurlijk dé kans voor Van der Poel op etappewinst en misschien wel de gele trui. Ook Wout van Aert zal dit in gedachten hebben, al is de kans aanwezig dat hij deze dag Primoz Roglic moet beschermen. Wij hopen natuurlijk op een prachtig duel! Zet woensdag 6 juli in elk geval met hoofdletters in je agenda!

Een dag later kan Van der Poel weer toeslaan. Op het heuvelachtige parcours tussen Binche en Longwy zit het venijn in de staart. In de laatste zeventien kilometer staan er vier korte klimmetjes op het programma. Ideaal voor onze landgenoot. Al zal hij wel mee moeten zijn in de juiste vlucht, want dat de aanvallers hier om de zege strijden lijkt een zekerheid.

Giro d'Italia | Van der Poel blijkt mens: "Kon niet wattages halen waar ik voor ging"

Trui kwijt?

Mocht Van der Poel in het geel rijden, is de kans groot dat hij de trui kwijtraakt op vrijdag 8 juli. De finish ligt dan op de befaamde La Planche des Belles Filles. Op deze steile slotklim gaan we waarschijnlijk zien welke renners er om de winst in Parijs gaan strijden.

Mogelijk spaart Van der Poel op deze klim zijn krachten om in de achtste etappe naar het Zwisterse Lausanne weer te vlammen. Deze rit is voer voor de puncheurs. Na een lastige aanloop ligt de finish na een slotklim van 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent.

Giro d'Italia | Van der Poel wil rusten, hoogtestage en dan naar de Tour

Drie heuvelritten in tweede week

Op zondag 10 juli staat een bergrit op het programma en daarna volgt de rustdag. Met drie heuvelritten in vijf dagen kan Van der Poel zich in de tweede week helemaal uitleven. De tiende etappe is misschien net te lastig en in de dertiende etappe kunnen veel sprinters overleven. Rit veertien op zaterdag 14 juli lijkt daarom het meest geschikt voor Van der Poel, met onderweg vier klimmetjes van de derde categorie en één van de tweede.

De sprinters strijden vermoedelijk om de winst naar Carcasonne op zondag 17 juli. Alleen als Van der Poel nog ambities heeft voor het groen zal hij zich deze dag laten zien.

Slotweek

In de slotweek staat er veel klimwerk op het programma. Als we Van der Poel een tip mogen geven, kies dan voor de aanval in de zestiende etappe van Carcassonne naar Foix.

Onderweg staan er twee beklimmingen van de eerste categorie gepland. Daar zal hij moeten overleven. De aankomst ligt echter na een afdaling van ruim twintig kilometer! En dalen kan hij als de beste!

Tijdrit

De beslissende tijdrit naar Rocamadour lijkt weer meer geschikt voor de specialisten. Op een kort heuveltje na is het parcours van ruim 40 kilometer bijna helemaal vlak. Van der Poel en zichzelf sparen, dat zien we echter niet gebeuren. Ook niet na drie weken topsport. Een goede klassering moet kunnen!

Mocht Van der Poel nog in de race zijn voor het groen moet hij zich mogelijk nog mengen in de massasprint in de slotetappe in Parijs. Misschien krijgen we wel een spectaculaire ontknoping samen met Van Aert!

Voorbehoud

Let op: al het bovenstaande is onder zeer groot voorbehoud. Onze landgenoot laat zich immers niet voorbeschouwen, dat heeft hij in de Giro wel bewezen. Het kan elke etappe een Van der Poel-dag zijn!

Giro d'Italia | Van der Poel richt pijlen op tijdrit: "Moet ik aankunnen"

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Alles wat je moet weten over de 109e Tour de France 03/06/2022 OM 15:22