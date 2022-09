De Tour de France verloopt voortvarend voor Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates rijdt in de gele trui en heeft bijna een minuut voorsprong op zijn naaste belager Jonas Vingegaard. Tot die ene elfde etappe naar Col du Granon.

“Dat was een fatale etappe voor mij. We reden in het hart van de Alpen met een temperatuur van tussen de 30 en 35 graden. Ik voelde me prima, maar ik vergat om genoeg te drinken. Alles ging nog goed op de Galibier, maar de tactiek van Jumbo-Visma was perfect”, legt Pogacar uit.

Ad

“Ze hebben me gebroken met hun aanvallen. Vooral op het vlakke stuk tussen de Col du Telegraph en de Galibier. Bij de start van de slotklim voelde ik direct dat het een slechte dag ging worden.”

Tour de France Tour de France | Quintana test positief op verboden middel, resultaten Tour geschrapt 17/08/2022 OM 13:24

Tour de France | Bekijk het moment waarop Vingegaard aanval plaatst en Pogacar kraakt

Krachten verspeeld

Pogacar verloor in de door Vingegaard gewonnen elfde etappe uiteindelijk 2:51 minuten op de latere Tourwinnaar. “Achteraf had ik misschien kunnen vragen aan Rafal Majka of hij de klim iets trager kon beginnen. Dan had ik de etappe misschien met minder achterstand kunnen overleven.”

“Maar uiteindelijk had ik nooit goede benen kunnen overhouden na die Galibier. Ik heb al mijn krachten daar verspeeld, als ik naar mijn data kijk heeft dat mij de laatste vier kilometer parten gespeeld. Jonas liet zien hoe goed hij was en in welke vorm hij verkeerde”, toont de tweevoudig Tourwinnaar zich realistisch.

Tour de France | Vingegaard en Pogacar schudden elkaar de hand na nerveus moment in afdaling

Canadees tweeluik

De 23-jarige Pogacar kwam na de verloren Tour nog twee keer in actie. In de Clásica San Sebastian moest hij vroegtijdig opgeven en in de Bretagne Classic werd hij 89e. De Sloveen hoopt deze week in Canada weer mee te kunnen doen voor de overwinning. Pogacar staat op de voorlopige startlijst van de GP van Québec en de GP van Montréal.

Waar kijk je?

Volg Tadej Pogacar in Canada tijdens de GP van Québec en de GP van Montréal op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Tour de France Tour de France | Waarom de pannenkoeken voor Vingegaard heel bijzonder zijn 28/07/2022 OM 10:54