Het was prachtig geweest als Jakobsen direct had toegeslagen en een ritzege wist te kapen, maar dat scenario bleek toch net iets te mooi om waar te zijn. De sprinter eindigde achter Jasper Philipsen als tweede.

“Ik denk dat ik blij moet zijn, maar ik ben niet echt blij”, deelde Jakobsen met onze verslaggever. “Het laatste klimmetje hakte erin en toen zat ik een beetje ver naar achteren. Ik werd teruggereden, maar de benen zaten nog vol.”

“Ik moest al een sprint doen om mee te kunnen sprinten en terug in het wiel te komen. Philipsen op links was net iets sneller”, gaf de renner van Deceuninck-QuickStep toe. Hij had persoonlijk geen last gehad van de valpartij die plaatsvond vier kilometer voor het einde.

Valpartij

“Ik heb de valpartij alleen gehoord. We konden onderling alleen eventjes niet communiceren omdat er werd gesproken vanuit de auto. Daardoor raakten we elkaar een beetje kwijt. In de laatste bocht was het weer goed, maar toen had ik de benen niet meer.”

Jakobsen bemoeide zich met een late tussensprint, maar had daar al snel spijt van. “Ik wilde eventjes de benen testen, maar misschien moet ik dat volgende keer niet meer doen. Ik voelde me goed, dus ik dacht eerst: waarom niet?”

